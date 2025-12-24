葡萄牙接收A-29N「超級大嘴鳥」 歐洲首例

記者潘紀加／綜合報導

美國《國防郵報》22日報導，葡萄牙空軍近日接收首批5架A-29N「超級大嘴鳥」輕型攻擊機，成為首個擁有該型機的歐洲國家；未來將用於培訓飛官、海上與邊境巡邏任務。

製造商巴西航空工業公司（Embraer）表示，17日在其子公司「OGMA」工廠舉行交機儀式，葡國國防部長米羅與空軍參謀長阿爾維斯上將到場見證。葡萄牙國防部2024年12月簽署價值2億歐元（約新臺幣74億元）合約，採購12架A-29N；首批5架將部署於南部貝雅巿的第11空軍基地，由第101中隊操作，取代已服役近40年的訓練設備。

報導指出，A-29系列機體已獲22國空軍採用，但葡萄牙是首個採用最新版A-29N的歐洲國家。其以A-29為基礎，配備最新版航電設備、光電感測器，以及渦輪螺旋槳發動機；也根據葡軍需求，安裝北約國家專用通訊系統和其他機密裝備；翼下與機腹派龍能掛載多種空用彈藥，可兼任飛行訓練、密接空中支援或情監偵等多元化作戰任務，且能在簡易跑道起降、維修需求低。

葡萄牙同日與巴西航空工業簽署意向書，計畫建立A-29N本土產線，擴大國防工業合作。雙方之前曾在KC-390運輸機項目進行合作。

葡國空軍17日接收首批5架A-29N，締造現代化進程重要里程碑。（取自葡萄牙空軍「X」）

葡萄牙是首個採用最新版A-29N的歐洲國家。（取自葡萄牙空軍「X」）