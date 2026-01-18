葡萄牙總統大選登場 極右翼勢力料將大幅崛起

（中央社里斯本18日綜合外電報導）葡萄牙今天舉行總統大選第1輪投票，可能首次看到極右翼候選人闖入第2輪決選，但最終結果仍難預測。

民調預測，極右派政黨「夠了」（Chega）黨魁溫杜拉（Andre Ventura）可能在第1輪得票領先，但無論在第2輪對上哪位對手，最終都將落敗。

這將是40年來首次沒有候選人在第1輪投票直接勝出；依規定，必須取得超過50%的選票才能贏得首輪。

在破紀錄的11位候選人中，只有5人被認為有實際機會晉級2月8日的決選，角逐接替保守派現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）。

除43歲的溫杜拉，其他4人包括：63歲的社會黨（PS）席古（Antonio Jose Seguro）、64歲的自由派歐洲議會議員費蓋瑞多（Joao Cotrim Figueiredo）、68歲的右翼政府候選人孟迪斯（Luis Marques Mendes），以及獨立候選人、前海軍參謀長戈維亞耶梅洛（Henrique Gouveia e Melo）。

民調機構預測，在第2輪投票中，溫杜拉4名潛在對手中的任何一人，都能輕鬆擊敗他。

投票所將於今天上午8時（台北時間下午4時）開放，出口民調預計晚間8時公布。

「夠了黨」在去年5月國會大選拿下22.8%的得票率與60席，超越社會黨，成為國會最大在野黨。

葡萄牙總統任期5年，職能主要是榮譽性質，但握有兩項大權，即任命總理和解散國會，另擔任軍隊統帥，可任命參謀長。（編譯：鄭詩韻）1150118