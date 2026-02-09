葡萄牙總統大選 中間偏左派壓倒性勝出

記者廖子杰／綜合報導

近期遭遇劇烈暴風侵襲的葡萄牙，8日舉行總統大選決選，中間偏左派候選人席古以壓倒性優勢，擊敗極右派對手宣告勝出，此結果也獲得歐盟主要國家的熱烈支持。

綜合外媒報導，在超過99%的選票完成計票後，現年63歲、代表社會黨參選的席古以66.8%的得票率，擊敗獲33.2%選票的極右派候選人溫杜拉。一如各界選前預期，其將接替保守派的現任總統德索沙，出任新任總統，預計將於3月初正式宣誓就任。

勝選的席古向支持群眾表示，「今晚的贏家是葡萄牙人民與民主」，並承諾將成為「所有葡萄牙人」的領袖。而溫杜拉作為葡國史上首位進入總統大選決選的極右派候選人，隨後承認敗選，但也指出其所屬「夠了」政黨取得「史上最佳選舉結果」，將成為國內不可忽視的右翼力量。

葡萄牙總統為虛位元首，實質行政權由總理掌握，但擁有解散國會和提早舉行大選權力。

此次總統大選結果，迅速獲得歐盟執委會主席范德賴恩，與法國總統馬克宏的支持和歡迎。范德賴恩直言，葡國展現了其對「歐洲共同價值」的強大支持，馬克宏則表達期許未來法、葡兩國能深化合作關係的立場。

值得注意的是，由於葡國近來遭遇長達2週的暴風雨和強風侵擾，導致選舉活動被迫中斷，約20個受災最嚴重的選區更將投票延後1週；資料顯示惡劣天氣已知造成至少7人喪生，以及預估達40億歐元（約新臺幣1496億元）的財損。

葡萄牙中間偏左政治人物席古以逾6成得票率勝出，當選新任總統。（達志影像／路透社）