葡萄牙總統大選 投票站設兒童版選票從小體驗民主

葡萄牙8日舉行的總統大選中，陪同父母前往投票所的兒童，也體驗了投票的程序，不過選票上並非候選人的姓名。

他們的選票上出現的是如「超級瑪利歐」(Super Mario)和Roblox遊戲等孩子們喜歡的虛擬角色，而非正式決選中的2位候選人。家長們表示，他們希望這項練習能教導孩子們了解民主。

首都里斯本一個投票所提供了孩子們決定誰是最棒角色的機會，據信這是葡萄牙選舉中首次嘗試這種做法，在其他地方並不常見。

兒童選票上寫著：「投給你最喜歡的角色。」

8歲男童亞圖爾(Artur)的母親巴爾柏薩(Barbosa)表示，她認為這對她兒子而言是寓教於樂的經驗。

她說：「我一向帶他來以鼓勵他，這樣當他18歲時，就不會總是窩在沙發上，而是會來投票。」她表示：「這很有趣，因為這樣他也會覺得他在投票，履行公民義務。」

亞圖爾說，他認得虛擬選舉中的所有角色。

兩個小孩的父親迪亞斯(João Dias)也鼓勵他的小孩投下自己的一票。他的孩子分別是9歲的喬亞歐(João)和11歲的卡洛琳娜(Carolina)。

迪亞斯說：「讓孩子從小開始理解自己的責任十分重要，這樣他們成年後才能明白不僅是自己的權利，還有自己的義務。」