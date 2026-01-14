葡萄牙總統大選40年來最激烈 主要候選人民調差距小

（中央社記者曾依璇巴黎14日專電）葡萄牙將於18日舉行總統大選第一輪投票，多達11人參選。總部位於巴黎的智庫預期無人能在第一輪出線，而這將是自1986年以來首見。

葡萄牙現任總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）於2016年上台，兩任任期即將屆滿。

今年總統選舉有11人競爭，是歷來人數最多的一次。根據規定，若在第一輪投票沒有任何候選人得票率超過50%，即須在2月8日舉辦第2輪投票，從第一輪得票率最高的兩名候選人之間擇一。

廣告 廣告

較受矚目的候選人包括極右派政黨「夠了」（Chega）黨魁溫杜拉（Andre Ventura）；社會民主黨（PSD）的孟迪斯（Luis Marques Mendes）；社會黨（PS）的席古（Antonio Jose Seguro）；自由倡議黨（IL）歐洲議會議員費蓋瑞多（Joao Cotrim Figueiredo）；以及獨立候選人、前海軍參謀長戈維亞耶梅洛（Henrique Gouveia e Melo），他因負責國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種行動而受民眾青睞。

歐洲事務智庫「舒曼基金會」（Fondation Robert Schuman）一篇文章寫道，最新民意調查結果顯示溫杜拉的支持率為20%，孟迪斯為19%，席古為17%，費蓋瑞多與戈維亞耶梅洛均為16%。

文章指出：「鑒於葡萄牙民調不太可靠，且候選人之間差距甚小，很難知道誰能進入第2輪投票。但可以肯定的是，這次選舉不會在第一輪決定德索沙的繼任者，而這將是自1986年以來首見。」

舒曼基金會歐洲選舉觀察站負責人德洛瓦（Corinne Deloy）在文章裡分析，這次選戰聚焦於健康、移民、勞動法，以及解散國會等總統權力。

文章提到，戈維亞耶梅洛2024年11月拒絕再被任命為海軍參謀長，並開始籌備競選總統，他聲稱自己身為獨立候選人，可超越政治分歧，帶來變革；他也強調捍衛歐洲。

溫杜拉則希望阻止所有移民。去年12月，里斯本法院法官命令他撤下針對羅姆人（Rom）的選舉海報，認為有些口號可能煽動仇恨或歧視，例如稱羅姆人「應遵守法律」。溫杜拉也支持舉辦關於安樂死議題的公民投票。他曾說，他若當選，不會只安於剪綵，而會是採取干預主義政策的積極總統。

孟迪斯獲得人民黨（CDS-PP）支持，但在黨內遭遇分歧，有些同黨人士轉向其他候選人；而席古是社會黨中間派的代表，不容小覷。

費蓋瑞多所屬的自由倡議黨去年提出兩項友台決議草案，主張在台灣設立代表處及修正對台不當待遇，上週在國會表決。草案雖未通過，但自由倡議黨籍議員羅查（Rui Rocha）接受中央社記者專訪時說，將持續為台灣提案。

葡萄牙總統任期5年，職能主要是榮譽性質，但握有兩項大權，即任命總理和解散國會，另擔任軍隊統帥，可任命參謀長。

此外，總統根據政府建議任命大使，簽署國會通過的法律，並擁有否決權；總統還可宣布進入緊急狀態，甚至在遭受實際侵略或侵略即將發生時宣戰。（編輯：韋樞）1150114