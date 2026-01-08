葡萄牙設計師之家．跨越時間的美學記憶 以情感與色彩共構的居家魅力

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN】

圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

葡萄牙設計師Ligia Casanova在自己住了超過20年的宅邸中，縝密的構建出一個既富歷史感又帶有現代風格的空間，她的家從過往的原始樣貌歷經多次調整直到今年又完成了一次重大的變革，每一次更新都傳達出深刻真摯的情感與細膩精緻的美學氛圍，而眾多繽紛豐富的創意思維也由此展現得淋漓盡致。

圖片提供｜ ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

細節的堆疊累加 塑造與眾不同的空間面貌

上世紀90年代末期，Ligia購入了這間坐落於葡萄牙里斯本高級社區內，面朝河景的雙層公寓。當初遷入時，僅針對部分牆壁與地板進行翻修，融入了新的材料及顏色，但是在過去25年的漫長歲月中，老宅藉由一點一滴逐漸積累的更動，如同一個充滿驚喜的盒子，蘊含多樣化的魅力風情，每一次的挖掘，都能清楚感受到主人的非凡品味，也為住家烘托許多意想不到的價值和溫馨。

圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

公寓的室內面積約66坪，外加一個3坪左右的陽台，原本內部共規劃4間臥室，且共用同一間浴室，業主希望透過本次的全面改造，重新定義所有區域，較低的樓層設置客廳、餐廳、廚房、兩間套房（包含有著更衣間的主臥室）、客用浴室與陽台；較高樓層則增建了一個使用範圍更大的辦公室與第三間套房，於是套房的便利度大幅提升，主臥室的隱私也更有保障。並且廚房添加了一個洗衣間，搭配以上漆鐵件與玻璃組成的工業風牆面，形成一個採光明亮的嶄新社交區域。

圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

至於通往樓上的樓梯，位置也經過特別反轉，既保持實用機能，也進一步擴大了餐廳坪效，無論是樓上或樓下的場域，不管是第一次、第二次、第三次踏入，依然能夠發現許多讓人拍案叫絕的驚豔細節。屋主尤其喜愛客廳、廚房及陽台，身處這些空間可以直接欣賞到屋外美麗的花園，茂盛繁密的樹木與五顏六色的九重葛使得視野所及的風景更加迷人。

圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

依循時光改變設計語彙 以住家描繪精彩動人生活故事

回頭觀望，整體住家以白色、中性色、淡綠色、灰褐色與黑色和這座城市與家具的色彩完美融合在一起，使得它不僅是一個結合多種靈感的藝術品，更顯而易見的承載著每一位家庭成員的幸福記憶。業主同時也是設計師本人表示她們已經在此生活多年，孩子們剛來到這個家時還只是嬰兒，隨著時光流逝慢慢成長為青少年，再後來是年輕的成年人，而家則擔任著實驗性的角色，藉由不同風格適應所有人的變化。

圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

最初階段，房子有許多色彩，之後那些色彩被柔和的白色與木色所取代，賦予了本案極具北歐風格的外觀，再後來，白色與木色又被灰色給取代，連地板都更換為堅實的橡木，加上考量基地擁有充足的自然光，於是運用了黑色語彙，像是屋內有一堵長達8米的牆就漆成黑色，這是屋主在20多年前所不曾想像過的大膽嘗試。另一方面，住家還擺放很多訂製家具，比如充分利用了公領域的挑高，帶有梯子的深色大型金屬書櫃，或是在4米長的實木儲物櫃下方配置實木長凳，乃至從紐約骨董商處獲得的古老地毯、來自摩洛哥的傳統手織毯，甚至是由峇里島、東帝汶、中國遠渡重洋到來的裝飾品…等，在在都替公寓增添了一抹浪漫與獨特的人文氣息。

圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

可以說這間面對壯闊太加斯河景觀的居所本身優越的位置已經足夠讓其顯得與眾不同，但除此之外，它更是一位居住者與其設計理念相輔相成的理想象徵，從中能夠看見生活、藝術、感情的完美融合，每一個角落，都散發著時間與記憶交織而成的絢麗詩篇。

圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

圖片提供｜ATELIER LÍGIA CASANOVA INTERIOR DESIGN

