葡萄牙鄉村住宅．簡約白與質感木的排列組合

【撰文｜戴嘉馨．圖片提供｜Fábio Ferreira Neves】

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

Casa no Meco是位於葡萄牙Aldeia do Meco小村莊的一座單戶住宅。這個村莊以低矮和傳統的建築風格著稱，然而在80年代，該地區開始出現大規模且單調的建築，逐漸破壞了原有的鄉村風貌。為了回應這一挑戰，全新的設計項目應運而生。有別於「特立獨行」的設計概念，屋主希望保留村莊中的一些傳統建築元素，並以創新的設計手法使其脫離陳舊形象。白色的牆面、簡潔的線條和開放的空間布局，不僅與周圍環境相得益彰，還賦予了這座住宅獨特的現代感。

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

多變的白色盒子

這棟建築看似簡單，其四面外觀都有著不同的設計細節，從北側望去，白色圍牆與後方建築一體成形，隱蔽而莊嚴，僅開放一個小窗口以隔絕街道的吵雜聲；走向側邊，一處內凹的露台設計，以較為顯眼的亮褐色與白色外牆穿插設置，打造一種活潑的跳色感，卻不失其格調；轉至南側，採用階梯式設計，使房屋像是由一塊塊的積木組合而成，並逐漸向庭院延展開來，模糊了室內與室外的邊界感。

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

立面、地板在水泥磚與木材的使用上取得了平衡，拼湊兩色締造視覺上的新鮮感，也藉此區隔了公共空間與私人生活場域。街道與建築之間鋪設了一條「石線」以統一該區域建築群，連接上的是停車場，並指引出原來的戶外廚房和燒烤區，現今都改造為庭院內的儲藏空間。

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

極簡中的層次表現

設計師透過減法設計，成功改善了許多原先的環境劣勢，並增強了環境的優勢。走進室內，空間延續了建築外觀的色調著手設計，主要使用白色和大地色系，並在各區地坪中央鋪設花磚，使整體空間顯得層次豐富。各空間依照其使用需求，刻意打造高低不一的天花板，藉此堆砌出該區的獨特氛圍。

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

室內軟裝設計俐落簡約，大面積的留白使空間顯得整潔而一致。幾處落地窗巧妙地設置在與室外保持一定距離的位置，前方放置植栽，既引入自然光線，又保留了室內的隱私性。即便不增設日光燈，挑高的屋頂與充足的採光使室內空間依然開闊明亮。這種設計不僅提升了空間的實用性，還營造出一種寧靜舒適的氛圍，使整體環境更加宜人和諧，適合居住和工作。

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

圖片提供｜Fábio Ferreira Neves

