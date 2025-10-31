葡萄牙「海角天涯」觀光熱 居民憂成富人遊樂場
葡萄牙的羅卡角位於歐洲大陸最西端，因為壯麗的海岸懸崖、大西洋景觀和地理位置而有著「海角天涯」的稱號，也是首都里斯本近郊的熱門觀光景點。許多遊客會特地來到這裡欣賞日出、日落或是騎著馬在海灘上踏浪，接著再購買「世界盡頭」證書留念。
馬術公司老闆理貝拉表示，「在過去的5年裡，我們的年增率為20%，去（2024）年我們接待了1萬名旅客，根據最新的統計數據，今年會更多。」
羅卡角的遊客越來越多，許多企業看準了羅卡角的觀光潛力，將大筆資金投資在建設豪華飯店跟渡假村。
此外，房地產的出售招牌林立，房價越來越高，隨著城市發展，這裡的生態美景也正在一點一滴消失中。當地居民擔憂，羅卡角也要變成走高端旅遊路線的「富人遊樂場」。
非營利組織負責人文圖拉認為，「這場看不到盡頭的房地產泡沫導致了瘋狂的房價，而且這種瘋狂已經把很大一部分的人趕走了。」
當地的非營利組織說，這裡的廢棄房屋在20年前根本無法居住，也乏人問津，當時只賣2萬歐元，如今房價卻高到100萬歐元，許多居民因羅卡角的過度商業化而選擇離開。
而當地居民說，問題不出在旅遊業本身，而是它的發展方式，這裡的觀光產業發展得太快，而且缺乏文化戰略。
文圖拉說道，「村子中心點的一棟房子被賣掉了，以38萬歐元的價格賣給房地產基金，這個房地產基金又以70萬歐元將它賣掉，同一個房地產基金又以160萬歐元再買回來。只是主人換了，到底是什麼回事？可以說是一種洗錢的方式。」
此外，里斯本還有另類的觀光行程——參觀建於1833年的墓園，而業者會提供手電筒讓遊客把墓園看個清楚。
里斯本議會墓地部門負責人貢薩爾維斯說：「這裡沒有鬼故事，沒有那種事，但仍然充滿想像空間，夜晚的墓地總是有怪怪的感覺，可是相反地，它並不可怕，像我剛才說的，我們將焦點放在遺產、象徵意義這些方面，因為這些因素才會吸引那麼多人來。」
這是墓園的第4年開放，參觀墓園的遊客說，白天來跟晚上來感覺差很多，夜晚參觀墓園反而能夠消除一些恐懼感，而且大部分的人都喜歡了解別人的生活，不管他們是生還是死。
