葡萄牙、英國遭暴風肆虐釀3死！ 威爾斯與英格蘭多地淹水撤離

受到暴風「克勞迪婭」（Storm Claudia）挾帶的強烈天氣影響，葡萄牙在15日傳出3人死亡、數十人受傷。英國方面則因威爾斯與英格蘭部分地區嚴重淹水，救難人員正加緊進行撤離行動。

根據《路透社》報導，葡萄牙與鄰國西班牙部分地區連日遭受暴風侵襲，到15日為止，風暴也已橫跨抵達英國及愛爾蘭部分地區。葡萄牙救援單位表示，他們13日在塔古斯河對岸、位於費爾瑙費羅（Fernao Ferro）的民宅內，發現一對老夫妻的遺體。當局研判兩人在家中睡覺時遇上洪水暴漲，來不及逃生而不幸喪命。

而15日在葡萄牙南部旅遊城市阿布費拉（Albufeira）發生龍捲風，並造成重大損害。網路上流傳的遠距畫面顯示，當地一處露營區的拖車屋遭到強風吹毀。區域民防指揮官瓦斯平托（Vitor Vaz Pinto）指出，一名85歲英國籍女性在事故中身亡；附近一家飯店亦有28人受傷，其中2人傷勢嚴重正在住院治療。

葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）發聲明，向阿布費拉罹難者家屬表達慰問，並祝福所有傷者早日康復。葡萄牙氣象局（IPMA）亦對整個阿爾加維地區，以及貝雅（Beja）與塞圖巴爾（Setubal）兩區發布橙色警戒，為該國第二高等級警報。

在英國，威爾斯東南部蒙茅斯（Monmouth）及周邊地區於15日遭暴雨引發嚴重水患。南威爾斯消防救援隊表示，正在進行救援、撤離與安全關懷行動。

威爾斯政府發言人指出：「暴風克勞迪婭昨夜在威爾斯部分地區引發嚴重洪水，已影響住家、商家、交通與能源設施。」空拍影像顯示，蒙茅斯鎮中心與住宅區大範圍淹水，鄰近河川在夜間決堤造成災情。

威爾斯自然資源署（Natural Resources Wales）目前發布11項洪水警告，其中4項為嚴重警告，另有17項洪水提示。英格蘭方面，依據英國環境署最新更新，已有49項洪水警告、134項洪水提示持續生效。

