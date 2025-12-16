



隨著政府〔普發現金〕到位，12/16(二)華山基金會與葡萄王生技共同發起「小超人拯救老寶貝」公益行動，呼籲民眾將部分普發金捐助公益，支持弱勢長輩服務，讓這份現金成為寒冬裡照顧孤老餐食及陪伴的力量。北青幼兒園的「小超人」也加入行列展開到宅服務超級任務，以行動呼籲社會大眾一起成為幫助孤老的「現金超人」。

北青非營利幼兒園的24位小超人相互擊掌鼓舞後，首先完成「關懷訪視包」，將到宅服務必備的血壓計、酒精等物品裝袋；緊接者完成「物資大補給」，將長輩所需的民生物資一把抓；還有最應景的「年節關懷袋」裝上保暖毛帽圍脖讓孤老溫暖過冬；更有「家務整理隊」，拿起掃把及拖把，為長輩打掃環境。完成到宅服務超級任務後，與長期支持華山基金會的葡萄王生技代表法務長崔秉君一起，在福氣磚牆貼上助老袋宣示一起助老，齊力為被困的4位弱勢長輩解鎖，並獻上擁抱與關懷。

葡萄王生技助老一馬當先 盼各界千元集愛支持華山

台灣步入超高齡社會，許多弱勢長者面臨生活困頓、疾病與孤寂，需要社會更多的力量協助。「小超人」象徵下一代的關懷種子，企業的參與更是ESG企業社會責任，葡萄王生技率先認助30萬拋磚引玉，希望號召1500位民眾響應捐千元「普發金」助華山一站守護100位孤老，葡萄王生技法務長崔秉君表示，很高興能與幼兒園及華山基金會共同推動公益，盼藉由孩子們為老人家努力闖關的模樣，喚起民眾支持弱勢長輩服務。

華山基金會桃園地區目前服務超過1,000位三失（失依、失能、失智）長輩，正推動2026「愛老人 愛團圓」公益計畫，隨著高齡化來臨，到宅服務需求愈發迫切。邀請您支持建站計畫:建站150萬元/站(可隨喜)，讓各鄉鎮的弱勢長輩都能得到即時的關懷與照顧。愛心專線: （03）284-2181盧小姐，劃撥帳號：19852240 (戶名: 華山基金會)勸募核准字號：114愛老人衛部救字第1131364620號【本會按月將專案款項匯入勸募指定帳號】

