葡萄王生技去年12月營收8.29億元

葡萄王生技（1707）日昨公告最新營收數據，因直銷通路葡眾促銷檔期提前，營收期點偏移，2025年12月合併營收為新台幣8.29億元，與前年同期相比減少30.43%。累計全年度營收為102.5億元，較前一年同期減8.14%。雖全年營收數據呈現修正態勢，但葡萄王強調，隨著年度促銷與營運結構調整告一段落，未來營運重心將回到核心產品推進、海外市場布局與OEM／ODM接單動能的延續，公司對營收成長保持樂觀預期。

台灣葡萄王去年12月營收年增12.09%，累計全年成長16.21%。延續OEM/ODM強勁動能，國內外代工訂單持續放量，新劑型(軟膠囊與果凍劑)需求快速升溫，加上品牌客戶因應年底與年節檔期提前備貨，拉升12月業績年增21.21%，累計全年營收年增率高達54.03%，為年度營運畫下漂亮的句點。自有品牌受惠年底購物節及跨通路會員經營，帶動銷量年增5.45%，其中「樟芝」及「益菌」系列最為熱銷。緊接而來的年節禮盒送禮需求，預計將延續買氣並持續推升成長動能。

直銷通路UVACO**葡眾*受促銷檔期前移導致的期點錯位影響，12月營收年減36.82%，累計全年表現，則因去年調價前之高基期，疊加市場消費趨於保守，營收數據呈現回檔修正。

不過隨著結構性優化告一段落，加上2026年馬來西亞營運中心啟動，營運數據將更能真實反映轉型後的競爭力，屆時將穩步邁向新一波成長高峰。

上海葡萄王*在大環境嚴峻的條件下，團隊的多元佈局策略奏效，12月營收月增9.68%、年減7.43%，年減幅度已逐季收斂，營運體質回穩。團隊表示未來仍會以多元佈局策略模式，爭取在新年度完成業績目標。（見圖）