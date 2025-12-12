葡萄王生技11月營收穩健 年、月雙增

葡萄王生技（1707）日昨公告114年11月合併營收10.9億元，月增1.05%、年增0.79%與去年同期持平，累計前11月營收較去年同期減5.47%。不過隨著進入Q4旺季，加上國內外代工強勁動能，年減幅已逐步收斂，營運重返成長軌道，公司對全年營收與獲利維持正面展望。

台灣葡萄王11月營收年增8.85%，累計前11月年增16.58%。OEM/ODM在全球成品代工訂單維持高檔、益生菌與菇菌類等核心原料需求持續升溫助攻下，11月營收再交出亮眼成績，年增22.01%，累計前11月年增57.22%，表現全年穩健上揚的強勁態勢。此外，今年代工業務深耕歐洲已見成果，憑藉具臨床數據與差異化功效的獨家原料，吸引多家歐洲國際品牌高度洽詢並展現合作意願。葡萄王表示，將加速啟動歐盟原料註冊，以縮短法規落地與商轉時程，為未來三年營收成長奠定關鍵基礎。自有品牌全商品配合雙11活動檔期，帶動銷售成長顯著，其中以益菌商品最為亮眼，有六成以上的成長。年底保健商品需求動能明顯增溫，預期整體買氣暢旺持續向上成長。

直銷通路UVACO葡眾11月營收與去年同期持平。目前正值衝聘旺季，加上11/22推出新品「樟芝菌絲體滴粒」，以新劑型搭配獨家高效萃取技術主打精準守護，上市後迅速帶動一波搶購風潮，部分訂單仍在陸續出貨中，預期在後續月份反映於營收表現。此外，年底壓軸女性保養品「CordiBella」將重磅登場，屆時可望再為第四季注入新動能。

上海葡萄王11月營收較去年同期減4.9%，面對大環境對於健康食品及代工需求薄弱，團隊在多元佈局並調整營運策略下，已拉升營收年減幅度收窄。上海葡萄王表示，代工業務近期配合大客戶進行無水膠原的新品開發，計劃於明年上市，將有望提升工廠的產能稼動率。經銷與自有品牌方面，11月下旬啟動與大型智慧零售渠道商的合作，並完成自有品牌金康貝特上架華東地區的7-11，後期還有規劃漢方氣泡水新品，逐步增加自有品牌產品豐富度，團隊將持續尋找新的成長機會。