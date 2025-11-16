葡萄王首創活菌型後生元技術 帶動台灣益生菌產業再升級

迎接雙十一與普發消費熱潮，葡萄王購健康同步推出普發萬元加碼專區－益生菌類別商品限時萬元優惠，讓民眾在犒賞自己的同時，也能聰明守護健康。（見圖）

根據 Grand View Research 資料顯示，全球益生菌市場預計 2030 年將突破 2,201.4 億美元，年增率達 14.1%。全球益生菌市場持續擴大，顯示消費者對腸道健康與保健效果的關注日增，消費者不再只追求「補菌」，更關注「如何讓菌真正發揮作用」。葡萄王生技以超過30年的微生物發酵與菌株研發實績，首創「活菌型後生元」技術，結合專利四重包埋技術與高濃度活菌保證，打造從吃進口到發揮效能的完整防護鏈，重新定義益生菌效能標準，帶動台灣益生菌產業再升級。

葡萄王生技擁有「生物科技研究所」與「創新研發中心」，自有益生菌擁有全台第一多的百項國內外專利，2025年在國內是全台唯一同時榮獲「績優創新類」與「創新菁英獎」雙獎肯定的保健食品廠商，在國外亦累計166面，橫跨歐、美、亞三大洲的世界級發明獎肯定，在食品安全部分連續五年取得 NSF 最高等級 A 級驗證與「卓越價值夥伴」殊榮。旗下明星產品「益菌王 EX400」亦有超過 1,900 項檢驗程序，再度印證葡萄王在台灣研發領導地位。