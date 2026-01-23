葡萄界愛馬仕身價跌？！ 韓麝香葡萄1串180元

來自韓國的晴王麝香葡萄，果實飽滿外皮翠綠。（圖／東森新聞）





小吃漲價、有水果則是要降價了！韓國晴王麝香葡萄有葡萄界的愛馬仕之稱，因為產量過剩，價格下跌，過去市場每台斤大約落在280元上下，結果今年2026年價格持續走跌，最近每台斤已經殺到200元以下，一串1台斤5兩價，有麼只賣199甚至180，主因是韓國種植面積擴大，加上中國也開始種植，因此台灣成了重點拓銷市場。

來自韓國的晴王麝香葡萄，果實飽滿外皮翠綠，擺滿在貨架上，像一顆顆寶石在發光。韓國麝香葡萄去年底就因為產量過剩，價格下跌，價格雖比往年便宜，但還是不親民，沒想到今年價格持續走跌，最近每台斤已殺到200元以下，跌幅將3成。

消費者：「哇好大一顆，而且顏色會很漂亮，然後洗完之後更漂亮，甜是有甜對啦，好吃啦又脆脆，（啊你怎麼都比較少買），就是比較貴啊捨不得買。」

消費者印象都是好吃，但還是有點貴鬆鬆，市場上1台斤5兩，有賣到199甚至180，因此不少通路都大量進口，水果行架上擺滿滿，傳統市場水果攤也看到不少盒裝韓國麝香葡萄。

水果行老闆老闆：「過年以後就沒有了，現在是他們已經摘起來，再來進來的話，過年這段時間，可能顆粒比較大，比較大串會比較貴一點點。」

網路上團購，韓國麝香葡萄也是拚命賣，有的甚至喊價到，一盒只要150，不只吃起來甜，價格也很甜，水果行老闆透露，主要是因為韓國種植面積大增，整體產業超過43％，加上最大市場中國也開始種植，因此台灣成了重點拓銷市場。

水果行老闆：「它那個口感，日本比較脆，韓國比較沒有那麼脆，（台灣人比較喜歡哪一種），都有人喜歡啦。」

跟日本麝香葡萄比，韓國麝香葡萄，甜度過高吃多容易膩皮偏軟，不像日本帶點脆硬度，不過青菜蘿蔔更有喜好，親民價也能讓更多人嘗鮮。

