「葡萄界愛馬仕」身價蒸發！麝香葡萄每台斤跌破180元

韓國晴王麝香葡萄每台斤跌破180元。（示意圖／Pixabay）





進口水果市場價格近期明顯下降，原本被視為高檔水果的韓國晴王麝香葡萄，因供應量增加、價格持續走低，在台灣傳統市場已見每台斤180元以下的售價，甚至比智利櫻桃還便宜。

供過於求 高價水果下跌

晴王麝香葡萄過去有「葡萄界愛馬仕」之稱，但近年種植面積快速擴張，導致供過於求。根據韓國市場資訊，去年第四季2公斤裝價格一度跌破1萬韓元（約220新台幣），較往年同期大幅下滑。反映到台灣市場，進口價格同步下修，目前多數傳統市場每台斤落在180元以下，部分攤商甚至開出177元的低價促銷。

廣告 廣告

除了葡萄，智利櫻桃近期價格也出現下滑。由於正值產季、產量龐大，有些櫻桃的嘗鮮期約為5至7天，放得越久越容易變軟，加上海運成本相對較低，部分通路出現促銷出清。據了解，北部市場智利櫻桃600公克最低約200元，較產季初期便宜約3成、1.5公斤裝則約1000至1200元不等。

相較之下，紐西蘭櫻桃價格仍維持高檔，小包裝600公克多在700元以上，但在甜度與口感上仍有固定支持者。業者指出，近期水果市場供應充足，價格競爭激烈，也讓消費者在選擇上更多元。

更多東森新聞報導

獨家／禽流感恐讓「蛋」再漲！蛋行估+3元=連4週漲

台北年貨大街周六開跑！糖果、果凍價格持平

鰻苗價格創30年新低！ 一尾25元跌至5元

