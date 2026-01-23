「葡萄界愛馬仕」身價跌！ 韓麝香葡萄甜甜價180元

晴王麝香葡萄。（圖／東森新聞）





韓國的晴王麝香葡萄，過去被稱作「葡萄界的愛馬仕」，但現在因為產量過剩，價格大跌！去年在台灣每台斤大約280元，到了今年，每台斤已經跌到180元，跌幅來到35%。

一顆顆飽滿的青綠色葡萄，刀子剖開超級juicy，這是韓國最著名的晴王麝香葡萄，過去被稱為葡萄界的愛馬仕，深受中國富豪喜愛。

但現在因為產量過剩，價格大跌，去年在台灣的傳統市場，每台斤大約280元上下，2026持續走跌，每台斤已經殺到180元，跌幅達35%，讓大家直呼完全是甜甜價，過年可以買來送人了。

韓國出口商也表示，由於韓國國內市場價格急跌，目前正全力拓展不同的出口市場，台灣就是其中之一，已經大幅展開促銷活動，也積極朝北美開發，希望能解決目前的危機。

