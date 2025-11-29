葡萄酸溜溜！台積電人均年薪357萬 美網友：比FAANG新人還低
台積電員工薪資議題近日在美國社群平台引發熱烈討論。台積電2024年員工人均薪資福利達357萬元，在台灣職場屬高薪水準，但美國網友卻認為與國際科技巨頭相比相對偏低，甚至有人指出台積電資深工程師薪水約只等同於FAANG新手大學畢業生的待遇。
全台最大食譜網站「iCook 愛料理」創辦人蕭上農在臉書貼出截圖，顯示外國網友對台積電工程師薪資展開論戰。經濟學者史密斯（Noah Smith）在社群平台X發文表示，台積電的秘密在於台灣是一個2400萬人口的國家，最優秀、最聰明的人才都到這家公司，「由於員工別無選擇，台積電可以支付較低的薪水」。史密斯還引用一位外國網友的說法，稱台積電一位十年經驗的工程師，與FAANG大學畢業生新人的薪水差不多。
此番言論引發網友正反意見交鋒。有網友認為，「考慮到當地生活成本低三倍，台積電的薪資似乎也算合理」、「在台灣，這些薪水不算低」。也有網友指出，「台灣有便宜的教育、世界級且價格合理的醫療保健、廉價的公共交通、近乎零犯罪率，生活成本只有灣區的十分之一」、「台灣的高科技公司可不是只有台積電」。
粉專「科技工作講」在蕭上農的臉書回應，「其中有一個人講的不錯，年收五百萬在台灣是平均薪資的十倍，四十萬美金在矽谷是平均薪資的五倍，還是有差啦」。有網友提到，「薪資還是得跟當地水平比較，台積電工程師在台灣水平仍然是高薪；反過來說，美國人來台灣工作，薪水也絕對到不了美國那麼高」、「全球除了美國以外的大公司都一樣？」
台積電除了本薪，對員工分紅每年高達5次，其中4次依每季獲利績效發放，分別在每年2月、5月、8月與11月分發；6月股東會通過的前一年度員工分紅案，於7月發放一半，按照職等與考績而有不同額度。過去甚至有10年工程師曝光自己的分紅，整年收入達650萬，比較台、美稅收，其實並沒有外國網友說的那麼離譜。
