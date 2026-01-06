董事團滅 公視應自省

日前公視董監事審查會議中，行政院提名的14名董事候選人僅4名通過，7名現任董事「團滅」，連智榮基金會董事長施振榮都遭否決。文化部長李遠說，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」但這種團滅是朝野政黨非理性的情緒對峙，還是公視的表現令社會失望，連帶讓公視董事遭殃呢？值得社會思考。

傳播媒體之所以被稱為社會的「第四權」，就在於它具有社會公器的職責，應該勇於站在權力的對立面，為國家和人民福祉發聲。但由於如今媒體經營困難，多靠置入性廣告，因而讓政府有介入收買的空間。但公視用的是政府的預算、人民的納稅錢，如果也撤守了媒體職業倫理的底線，就難怪會引發眾怒，這也是國家的悲哀。

《每日堪薩斯報》創辦人莫伊尼漢說過：「當你到了一個國家，發現當地的報紙只報導好事時，我們就能確定好人都被關進了監獄。」看看台灣每晚的電視政論節目，可以連續4、5台都是同一票名嘴輪番上陣，而且口沫橫飛都是在為政府和執政黨辯護。不少國外友人來台都把台灣的政論節目當娛樂節目看，說真的，名嘴們個個唱作俱佳！

哈佛大學倫理學教授桑德爾曾質疑：「當錢可以買到一切時，社會真的會更幸福嗎？」答案是不會，因為社會的公平、正義和人間的幸福不全是錢可買到的。

不少國家公共電視的公信力在政治過多干涉下紛紛出現雜訊。英國全國記者工會就呼籲BBC的「編輯準則與標準委員會」應保持透明，反對政府任命政治性人物進入BBC董事會，並持續捍衛其會員自由報導的權利不受恐懼威脅或干預。此次公視董事審查失利，或許正可趁此機會自省。

台灣社會當前雜音四起，賴政府卻好似引以為樂。立法院是民主的發聲殿堂，理應政府、企業和社會聲，聲聲入耳，現況卻是吵聲、罵聲充斥議場。隨著地緣政治角力在東海、台海與南海的衝突加劇，兩岸關係被吵成敵意、仇恨和恐懼的尖銳情緒，人類最可貴的和平反而成了背叛、懦弱的代名詞。

荷蘭歷史學者柏格曼的里斯講座第三講最近在社群媒體中廣傳，他強調少數願意為理想、為公共服務而獻身奮鬥的人，可以成就許多的「不可能」。歷史上如此，未來也會如此。儘管在當下這個怪物橫行的時代，也不要懷憂，更不能喪志。

「對新聞媒體的影響與榮譽構成威脅的主要危險是，他們從自由退化為放縱的趨勢。」美國故總統加菲爾德的這句憂心話，不知賴總統是否聽得懂！（作者為國家公益發展協進會榮譽會長）