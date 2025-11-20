董事會推動 大黃蜂號航母或遷舊金山濱水區

據媒體KRON4報導，服役於第二次世界大戰的美國海軍「大黃蜂號」（USS Hornet）航空母艦，過去30年一直停泊在阿拉米達角（Alameda Point）。這艘艾塞克斯級（Essex-class）航母建於二戰期間，曾參與太平洋戰區作戰，之後又投入韓戰與越戰。1960年代，「大黃蜂號」更負責多次阿波羅太空人返航的海上回收任務。

該艦於1970年退役，並於1998年在阿拉米達正式開放為「大黃蜂號博物館」。

然而，博物館未獲任何政府資助，其營運完全仰賴會員與參觀收入。大黃蜂號博物館董事會主席拉莫尼卡(Sam Lamonica）表示，若能遷至舊金山濱水區，將在能見度與參觀收入上帶來重大轉變，「對我們來說將是關鍵性的改變」。董事會表示，目前正積極推動將大黃蜂號移往舊金山的計畫，但任何可能的遷移至少需五年，因為仍需進行研究、準備與拖帶作業等程序。

舊金山港務局證實，已接獲相關提案，但尚未作出任何決定。

