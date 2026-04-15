董事會流會還發聲明？馬英九基金會遭轟混淆視聽、三人小組怒指：恐阻撓調查！

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馬英九基金會爭議持續延燒，馬英九基金會原訂召開臨時董事會，卻因7名董事僅有馬英九一人出席，最終流會收場。會後基金會仍對外發布聲明，引發三人調查小組強烈反彈，痛批根本是「假借董事會之名」，質疑程序不正當。

由薛香川、尹啟銘、李德維組成的三人小組發出聯合聲明指出，基金會辦公室不僅未依決議行事，還多次片面對外發布訊息，直指此舉已構成「混淆視聽」。

聲明更進一步質疑，基金會刻意將臨時董事會時間安排在調查小組定調查時段，恐有干擾甚至阻撓調查進行之嫌；同時，三人小組要求的關鍵資料至今仍未完整提供，僅以會議紀錄搪塞，嚴重影響調查進度。

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不過，基金會方面則反駁，強調已於本月8日及14日兩度提供相關事證給所有董事，並呼籲三人小組儘速展開調查，避免外界持續質疑。

風暴核心人物、國民黨副主席蕭旭岑則出面喊冤，強調自身「操守經得起檢驗」，更直言「沒有拿一分不該拿的錢」，並盼調查小組儘快約談，還原真相、證明清白。

一邊喊著資料已交、一邊指控資訊不透明，基金會與調查小組各說各話，這場「羅生門」不僅沒有降溫，反而越演越烈。

(圖片來源：三立新聞網）

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