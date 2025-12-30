董事會重要決議！遠雄建設計畫投資65億 開發六都、新竹

遠雄建設事業股份有限公司（以下簡稱「遠雄建設」）於114年12月30日公告其董事會的一項重要決議，授權董事長在六都及新竹地區進行個案開發，總額度高達新台幣65億元。該決議旨在加強公司在當地市場的發展與擴張。

根據副總經理謝清林的說明，這一決策是基於對市場需求的深入分析及未來發展潛力的評估。遠雄建設強調，這項投資將促進公司業務的持續增長，並為股東創造更大的價值。

目前，並無其他應對措施或特別事項需要說明，遠雄建設將持續關注市場動態，以便及時調整策略，確保公司在競爭激烈的環境中保持優勢。

