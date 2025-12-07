董事長主唱吉董55歲的人生告白 礦工子弟靠一把借來的吉他逆天改命

吳永吉（Kiat_Táng）與高齡90歲的父親合影，用專輯《褪褲lān的兄弟》記錄自己與父親的故事。獨一無二娛樂文化提供

多次獲得金曲獎等獎項肯定的董事長樂團主唱吳永吉（Kiat Táng），近日宣布將以個人名義「吳永吉Kiat Táng」，以半自傳方式用音樂抒寫人生經歷，發行首張個人台語創作專輯《褪褲lān的兄弟》。

吳永吉表示，雖然年屆55歲，但仍選擇此時發行個人首張專輯，內容將寫盡礦工爸爸的一生、瑞芳街上的生活，他感性地說：「海邊的囡仔永遠都是海邊的囡仔。」雙主打歌曲〈礦工兄弟〉與〈工寮〉已安排於12月8日起分別在POP Radio聯播網與寶島聯播網首播。

曾因礦工辛苦而轉行學麵包 一把木吉他改變人生軌跡

吳永吉Kiat Táng回憶，從小住在瑞芳海邊，爸爸是宜蘭人，因緣際會下到建基煤礦應徵礦工，而媽媽則是瑞芳深澳在地人，兄弟姊妹都靠海維生。他國中畢業後原本考上瑞芳高工的礦冶科，但因覺得爸爸當礦工已經夠辛苦，認為做工容易弄髒，因此跑去基隆世紀蛋糕當了兩年的麵包學徒。

他不甘心人生就此定型，用存下的第一筆學費跑去考南強影視科，但因不會樂器只能清唱，術科僅拿下59分。半工半讀、生活困頓的他，當時常常躲在棉被裡偷哭。他笑說：「南強讀了一學期，常常遲到早退，我沒有學到什麼，只有國語變得比較好一點。」直到後來家裡經濟轉好，他搬回家並就讀基隆培德影視科，才不需要再打工。

吳永吉的人生轉捩點始於跟二哥借了一把木吉他，他形容拿到木吉他的他根本如魚得水，不斷瘋狂練習、瘋狂寫歌。他回憶道：「我怎麼才會幾個和弦就可以寫那麼多歌⋯我想走音樂這條路，這裡有我的優勢，麵包店裡面我只是個平庸的師傅⋯。」

礦工之子心有靈犀 首支單曲找金曲作詞人武雄合作

專輯首支單曲〈礦工兄弟〉特別邀請到金曲獎最佳作詞人武雄合作。由於武雄也是礦工之子（新店安坑和美煤礦），兩人對礦工的記憶有著心有靈犀的連結。

武雄曾因爸爸染上礦工職業病一直咳嗽，所以很快就改行了。吳永吉Kiat Táng表示，武雄老師得知他想做一張以礦工為概念的專輯後，馬上寫了這首詞。「礦工之子都好像心有靈犀，知道我在想什麼，我一字未改的馬上譜好曲。」這首〈礦工兄弟〉由礦工子弟共同完成，吳永吉也特別感謝周朝南提供的影片，讓他能將猴硐瑞三煤礦的實景聲音放在音樂開頭。



