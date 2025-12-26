董事長主唱用歌曲紀念2年前離世大哥 工寮、茶店仔等生活經歷全寫進歌裡

記者林政平報導／董事長樂團主唱吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táng」發行首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》，將自己的人生故事與對礦工爸爸記憶寫進歌裡，歌曲〈你那會離開〉抒發對離世大哥的思念，吳永吉Kiat Táng表示：「每每唱到這首歌都會忍不住淚水。」

回憶兩年前，疼愛他的大哥在澎湖突然離世，當時媽媽又正值失智症，白髮人送黑髮人，讓他們不知怎麼跟媽媽啟齒。大哥離開後他常常在想，那時候爸爸如果沒有把大哥接回瑞芳，現在應該是在大學當教授吧？而不是每天風吹日曬的工地主任，如今也只能藉歌抒情。

〈茶店仔〉也是兒時記憶，當時的新夜城是許多外地人會慕名而來的人潮聚集地。與在巷子口的孔雀酒家不同，新夜城是茶室而非酒店，差別在於是否有繳納許可年費，合法地販賣酒。從小就聽著爸爸跟他的工人說要去茶店仔，不清楚是招待主管，還是自己愛喝！反正無論怎麼喝，總會搭乘末班車回家，媽媽也當作無代誌，每次就當作爸爸是真的去談生意。

