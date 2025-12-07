董事長吳永吉首發個專 譜礦工父子情

董事長樂團主唱吉董，將以個人名義「吳永吉Kiat Táng」發行首張個人台語創作專輯《褪褲lān的兄弟》。他表示：「我今年55歲，要出個人第一張專輯，寫礦工爸爸的一生、寫瑞芳街上的生活，海邊的囡仔永遠都是海邊的囡仔。」

吳永吉Kiat Táng提到父親從宜蘭跑到瑞芳當礦工，原本他國中畢業後，也考到瑞芳高工的礦冶科，但不想步父親後塵，所以跑到基隆當麵包學徒，一做就是兩年。

他不甘心人生就這樣下去，存錢考上南強影視科，半工半讀，但沒錢也沒時間學吉他，因為家境不好，他時常躲在棉被裡偷哭。後來是二哥借他一把木吉他，才給了他人生重大轉折。

他形容當下拿到木吉的他根本如魚得水，不斷瘋狂練習、瘋狂寫歌，「我怎麼才會幾個和弦就可以寫那麼多歌？我想走音樂這條路，這裡有我的優勢，麵包店裡面我只是個平庸的師傅。」這回推出專輯首支單曲〈礦工兄弟〉，邀請同是礦工之子的武雄合作，兩人一拍即合，「礦工之子都好像心有靈犀，知道我在想什麼。」順利完成創作。