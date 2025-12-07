董事長樂團主唱吳永吉 發行首張個人臺語專輯

記者周毓洵／臺北報導

多次榮獲金曲等音樂獎項肯定的董事長樂團主唱「吉董」吳永吉（Kiat Táng），今年正式以個人身分推出首張臺語創作專輯《褪褲lān的兄弟》，以半自傳方式記錄自己的生命軌跡。他笑說：「我55+，終於要出第一張個人專輯，寫我礦工爸爸的一生，也寫瑞芳街上的生活。海邊的囡仔永遠都是海邊的囡仔。」專輯雙主打「礦工兄弟」與「工寮」將於明（8）日起分別在POP Radio聯播網與寶島聯播網首播。

吳永吉從小住在瑞芳海邊，爸爸是從宜蘭到建基煤礦應徵的礦工，媽媽則來自深澳，家中兄姊多靠海維生。雖然國中考上瑞芳高工礦冶科，但他覺得爸爸已經「礦到夠苦」，自己不想再走礦工路，因此跑到基隆的麵包店當學徒，一待就是2年。為了不甘平淡，他用第一筆存款報考南強影視科，雖然不會任何樂器只能清唱，術科只考了59分。

半工半讀的日子裡，吳永吉沒錢也沒時間學吉他，甚至常躲在棉被裡偷哭，但生活的低潮也成為他日後創作的土壤。他回憶：「南強只讀一學期，常常遲到早退，國語有比較好啦（笑）。後來家裡狀況好一點，我轉讀基隆培德影視科，才不用再打工。」真正的轉機來自二哥借給他的第一把木吉他，他形容：「根本如魚得水，幾個和弦就可以寫那麼多歌，我終於找到自己的路。」

吳永吉《褪褲lān的兄弟》專輯首支主打「礦工兄弟」邀請金曲作詞人武雄動筆，兩人同樣都是礦工之子，對這份身分有共同的默契與感情。武雄了解他想做「礦工概念專輯」後立刻交出歌詞，他也「一字未改」就完成譜曲。歌曲開場收錄猴硐瑞三煤礦實景聲響，特別感謝周朝南大哥支援素材。吳永吉感性說：「礦工兄弟，由礦工子弟一起完成，這種感覺很奇妙也很珍貴。」