董事長樂團主唱心疼爸爸 自曝「躲棉被偷哭」

董事長樂團吉董推出個人台語專輯。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

多次獲得金曲等獎項肯定的董事長樂團主唱吉董，以個人名義「吳永吉Kiat Táng」，發行首張個人台語創作專輯《褪褲lān的兄弟》，吳永吉表示：「我今年55+，要出個人第一張專輯，寫礦工爸爸的一生、寫瑞芳街上的生活，海邊的囡仔永遠都是海邊的囡仔。」

吳永吉從小住在瑞芳海邊，爸爸是宜蘭人，當兵前知道建基煤礦缺工，就一個人跑來應徵礦工，媽媽是瑞芳深澳在地人，家裡的兄弟姐妹都是靠海維生。吳永吉國中畢業考到瑞芳高工的礦冶科，覺得爸爸當礦工已經夠苦了，便跑去基隆當麵包學徒，一做就是兩年。他不甘心人生就這樣了，用存的第一筆學費跑去考南強影視科，由於不會樂器只能清唱，考術科只有59分。

半工半讀的吳永吉沒錢也沒有時間學吉他，知道家裡狀況也不好，一個人在外面過生活的他，常常躲在棉被裡偷哭。他笑說：「南強讀了一學期，常常遲到早退，我沒有學到什麼，只有國語變得比較好一點，跟媽媽商量家裡經濟比較好後，我搬回去家裡住，讀基隆培德的影視科，不需要再打工。」

專輯首支單曲〈礦工兄弟〉邀請金曲獎最佳作詞人武雄合作，由於武雄也是礦工之子（新店安坑和美煤礦），當時因為老爸染上礦工職業病，一直咳嗽，所以沒有做多久就改行了。吳永吉表示：「武雄老師知道我想做一張以礦工為概念的專輯後，就馬上寫了這首詞，礦工之子都好像心有靈犀，知道我在想什麼，我一字未改的馬上譜好曲。」

