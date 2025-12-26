董事長樂團吉董大哥猝逝 不敢告訴老母親

吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táng」推出了首張台語專輯。（圖／獨一無二娛樂文化 提供）





說到台灣搖滾樂，很多人腦海中第一個浮現的就是「董事長樂團」那股豪邁又在地的情義，而作為主唱的吉董，私底下其實藏著許多柔軟而感性的成長故事。最近他以個人名義「吳永吉Kiat Táng」推出了首張台語專輯，這不僅是一張音樂作品，更像是他翻開家中老相簿，對著聽眾娓娓道來那些關於礦工父親、離世大哥以及在工寮長大的酸甜苦辣。如果你也曾好奇那些鐵漢柔情背後的源頭，這張新專輯或許能讓你聽見最真實、最赤裸的吉董。

董事長樂團主唱吉董最近以個人名義吳永吉發行了首張告白式個人台語專輯，取名為《褪褲lān的兄弟》。這次他褪去樂團的喧囂，將自己的人生際遇與對礦工爸爸的記憶深度融合。為了呈現最原始的礦工文化，他不僅找來趙家駒、武雄、馮羿等多位音樂好友合作，更親自多次拜訪猴峒礦工文史館進行採樣。其中歌曲〈你那會離開〉深深觸動人心，抒發了他對離世大哥的無盡思念，吉董坦言每次唱到這首歌都會忍不住掉下眼淚。

回憶起2年前，疼愛他的大哥在澎湖突然過世，當時家中母親正值失智症，全家人面對白髮人送黑髮人的悲痛，陷入了不知該如何開口的困境。吉董感傷地回憶，大哥小時候在宜蘭讀書時曾是全校第1名，領取縣長獎畢業，原本前途無量。後來大哥被爸爸接回瑞芳建基煤礦附近居住，即便環境改變，功課依然非常優秀，在學校更是無人敢欺負的存在。吉董感慨地說，他常常在想如果當年爸爸沒有把大哥接回礦區，大哥現在或許已經是大學教授，而非辛苦工作的工地主任，可惜人生無法重來，只能將思念寄託於歌聲中。

對於吉董來說，兒時記憶總是跟著爸爸在搬家。小時候全家6口人擠在僅有3至4坪大的礦工工寮裡，盥洗與煮飯都在公共區域完成，這樣的艱辛生活成了歌曲〈工寮〉的靈感來源。他在歌詞中特別整理了許多老礦工的口頭禪，並邀請老礦工們參與大合唱。為了追求真實感，製作團隊還特別回到建基新村的工寮舊址收音。吉董笑說當時一抵達現場就有好幾隻狗對著他們狂吠，為了安全起見，大夥兒最後只能待在車上完成錄音工作。

專輯中另一首作品〈茶店仔〉則描繪了當年「新夜城」的人潮盛況。吉董回憶，那裡與一般的酒店不同，是領有許可、合法販售酒類的茶室。小時候常聽到爸爸跟工人們嚷著要去茶店仔，雖然不確定爸爸是去招待主管還是自己愛喝，但令他印象最深的是，爸爸無論喝到多晚，最後一定會搭乘末班車準時回家。而當時的媽媽也總是表現得若無其事，默默地相信爸爸是真的去談生意，這份專屬於那個年代的夫妻默契與生活樣貌，也都被吉董用音樂完整地保存了下來。



