董事長樂團吳永吉唱出礦工悲歌 紀念因礦災死去的兄弟們

吳永吉發行首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》。（獨一無二娛樂文化提供）

董事長樂團主唱吳永吉（Kiat Táng）發行首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》，用音樂創作分享人生故事。55＋的他表示：「以前只想離開瑞芳這個地方，現在卻想搬回這個家。從孩子的新生、媽媽的離開、爸爸的衰老，讓我對人生有不同的看法。」

近年來吳永吉迷上運動，從馬拉松、半馬、全馬與超鐵人生，更組織「董事長跑團」，成員有丁寧、劉至翰、謝忻、馬國畢、草屯囡仔阿倉、田家達、馮勝賢等人。好友江宏恩更誇他：「是一個對信念非常堅持的人，對運動、音樂、台灣這片土地的堅持，讓認識他的人都很有感。」

吳永吉近年迷上騎單車。（利達自行車提供）

創作與錄製專輯《褪褲lān的兄弟》的過程，像是他與自己的深層對話，有些歌曲主題聽來嚴肅，卻是礦工真實寫照。礦工的主要職業病是塵肺症，無法完全治癒，所以90歲的老爸幾乎沒有朋友，同期的親友幾乎都已經離世，歌曲〈嗽〉就由此誕生。

〈寄命〉緣起是知名吉他手楊騰佑的邀約，想要幫猴峒老礦工寫一首歌，找到舊識吳永吉，覺得他的聲音很適合唱礦工，得知他正是礦工的後代，兩人一拍即合。「入坑挖土炭，性命剩一半」，一開始講話的是一位女礦工，周朝南的老婆（吳寶銀），早期礦區是有女礦工的，吳永吉的媽媽則是在蓄電池，後來因為災變頻繁，才開始禁止女礦工。

專輯同名歌曲〈褪褲lān的兄弟〉則是有次他們拜訪猴峒礦工文史館，發現有一瓶明星花露水，老礦工們才慢慢說出，以前支援礦災救援，因為礦道坍方多日，救援不易，屍體在隧道好幾天，屍臭味很重，為了挖出同袍的屍體，工人身上噴滿了明星花露水來壓味道，就算壓不過屍臭味，但為了兄弟，還是要拼命的去把屍塊撿回來，這應該是這些老礦工們一輩子忘不掉的味道，吳永吉說：「因為故事很BLUE，歌曲寫起來也會很藍調。」

他也解釋，以前挖礦到地底下，如果地面上是30幾度，地底下就是40幾度，溫度過熱，礦工們幾乎會打赤膊、剩一條褲子，或者什麼都不穿比較涼，大家坦誠相見，都是褪褲lān的兄弟！歌曲中間有一段阿美族原住民吟唱，藉此描述並紀念當時因礦災死去的原住民礦工們。

