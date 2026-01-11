董事長樂團組「閃帥棒球隊」！超猛陣容全曝光 大咖男星都來了

記者徐珮華／台北報導

「董事長樂團」推廣台語不遺餘力，主唱吳永吉（Kiat Táng）以礦工故事為主題發行個人台語專輯，貝斯手鈞董除了擔任其MV導演，還成立「台灣董仔台語詞曲創作學院」、YouTube頻道「大台台語台」，日前更拍攝台語短影集《閃帥棒球隊》，被網友戲稱是「被音樂耽誤的電影人」。

董事長樂團鈞董致力於推廣台語。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

鈞董成立董事長樂團前，任職於廣告公司並累積許多拍片經驗，這次在低成本預算之下，親自編劇、導演、攝影、剪輯、配音、配樂，目的只是為了讓國人對台語深層的文化底蘊有更多認識，也強調母語對一個國家民族認同感非常重要。

鈞董表示受到參與演員大力相挺，有些甚至無償演出，加上認同理念的好友贊助，才讓《閃帥棒球隊》得以誕生，「補助的錢幾乎都用在演員、攝影、道具上，前製、後製都沒有預算，只好自己來。從吉董身上看到的三鐵精神，我把它用在作品上，我明白自己不會是第一名，但是再辛苦也會堅持到底完成作品。」

閃帥棒球隊集結阿翔（上排左起）、Johnny、劉宇昕、烏的、周自從、李竸、馬國弼（下排左起，原名馬國畢）、逸祥、白雲、阿BEN。（圖／大吉祥整合行銷提供）

會以棒球為題材，鈞董不諱言是因為自己熱愛棒球運動，且棒球是台灣的國球。鈞董坦言台語片的市場接受度不高，但「現在決定未來」、「這個作品是給未來的人看的」，有台文研究基底與製作能力的人已經不多，為了台語未來發展捨我其誰，趁著還有一點貢獻的能力，現在做點什麼，未來才有台語文化的痕跡脈絡可循。

