董事長樂團鈞董斜槓當導演 拍短影集推廣台語文化

（中央社記者洪素津台北8日電）董事長樂團貝斯手鈞董致力台語推廣，找來黃鐙輝、阿BEN（白吉勝）等人拍攝台語短影集「閃帥棒球隊」，擔任導演的他說，「如果50年後的台灣人不會說台語，那是很悲哀的一件事」。

董事長樂團貝斯手鈞董執導台語短影集「閃帥棒球隊」，找來黃鐙輝、白雲、阿BEN（白吉勝）、馬國弼、逸祥等人演出，劇情描述一支業餘棒球隊總是光說不練、從來沒有贏過比賽導致隊友分崩離析的故事，教練（白雲飾）與部分球員不離不棄並一一說服隊友歸隊，最終接受女子棒球隊的挑戰，過程中荒謬的劇情、詼諧逗趣的內容，以輕鬆理解台語文字的方式呈現。

鈞董透過新聞稿表示，「台語是有文字的！」過去KTV的台語歌詞都是「台翻中」，嚴重影響大眾對台語文的錯誤認知。鈞董也說，「如果50年後的台灣人不會說台語，那是很悲哀的一件事」。（編輯：蕭博文）1150208