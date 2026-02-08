董事長樂團鈞董致力台語推廣 親拍攝台語短影集眾星力挺

【緯來新聞網】董事長樂團貝斯手鈞董致力台語推廣，日前拍攝《閃帥棒球隊》台語短影集，預計推出10集，春節假期2月15日起在YouTube上架，多位好友包括黃鐙輝、白雲、阿BEN(白吉勝）、馬國弼、周自從等人情義相挺參與拍攝。鈞董表示：「台語是有文字的！」過去KTV的台語歌詞都是「台翻中」，嚴重影響國人對台語文的錯誤認知，因此這個作品使用許多台語俚語以及台文正字字幕搭配羅馬拼音呈現台語文字與發音的正確性。

KAKU、李竸、蘇麒麟、逸祥阿BEN、馬國弼白雲、周自從、烏的、阿翔、阿新師。（圖／吉祥整合行銷提供）

台語短影集《閃帥棒球隊》劇情描述一支業餘棒球隊的故事總是光說不練、從來沒有贏過比賽導致隊友分崩離析，教練（白雲飾演）與部分球員不離不棄並一一說服隊友歸隊，最終接受女子棒球隊的挑戰，過程中荒謬的劇情、詼諧逗趣的內容，以輕鬆理解台語文字的方式，希望國人對台語文化有更清楚理解的認知。



鈞董說，有趣的事情都在影片裡面，鏡頭外的都是辛苦付出的過程，所以特別感謝眾演員們的相助。拍片時逸祥正準備結婚，演員都會打趣的利用這點故意威脅他做東做西，不然紅包就不給。主戰投手Johnny是運動品牌創辦人而非演員出身，由於外形酷似木村拓哉，也有打棒球經驗，收到鈞董招攬也願意無償演出。拍攝期間白雲誇自己多專情，結果瞬間打雷下雨，大家躲在遮雨棚下直呼離白雲遠一點，困在淹水的球場快3小時才狼狽的上車回家。阿BEN虧說：「亂發誓差點招雷劈，白雲瞬間變黑雲。」

董事長樂團貝斯手鈞董親力親為，拍攝《閃帥棒球隊》台語短影集。（圖／吉祥整合行銷提供）

鈞董語重心長表示：「如果五十年後的台灣人不會說台語，那是很悲哀的一件事。」美國知名歌手鮑布狄倫的專訪文章寫道「鮑布狄倫的歌從來不會給你答案，他將內心的想法以歌詞闡述出來，讓聽眾自己思考出自己的答案。」以早期台語電影如《無言的山丘》、《稻草人》、《少年仔安啦》、《悲情城市》等經典作品，皆以最真實的白話文台語對白呈現最自然符合時空背景的對話內容，台語電影作品非常少，如何提升台語電影的娛樂價值對母語傳承的一部分是值得思考的議題。

