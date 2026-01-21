董事長跑團成員曝光！超多大咖藝人都參加 年過半百體戰三鐵賽事

記者鄭尹翔／台北報導

董事長樂團主唱吳永吉（Kiat Táng）近年不只在音樂創作上持續突破，更因熱愛運動組織「董事長跑團」，意外成為演藝圈話題焦點。跑團成員名單一曝光，立刻引發關注，包含丁寧、劉至翰、謝忻、馬國畢、草屯囡仔阿倉、田家達、馮勝賢等人，全都是熟面孔，橫跨戲劇、音樂與體育圈，堪稱最狂明星跑團。

55+的吳永吉近年迷上跑步與耐力運動，從馬拉松、半馬、全馬一路挑戰到超級鐵人賽事，跑步不只是運動，更成為他與人生對話的重要方式。他坦言，年輕時一心想離開家鄉瑞芳，如今卻因孩子的誕生、母親的離世與父親的衰老，讓他對「家」與人生有了全新體悟，甚至萌生搬回老家的念頭。

好友江宏恩也大力稱讚吳永吉是一個「對信念非常堅持的人」，不論是音樂、運動，或對台灣土地的情感，都讓身邊的人深受感動。這樣的精神，也正是董事長跑團能夠凝聚眾多藝人的原因，大家不只是跑步，更是在彼此陪伴中找到力量。

除了跑團受到關注，吳永吉日前也推出首張告白式個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》，透過音樂書寫生命故事。專輯創作過程宛如一次深層自我對話，回望礦工家庭的背景，將父親罹患塵肺症、老礦工逐漸凋零的現實，化為一首首溫度十足的作品，其中〈嗽〉便描寫礦工職業病的無奈人生。

歌曲〈寄命〉則源自吉他手楊騰佑的邀約，希望為猴峒老礦工留下紀錄。吳永吉身為礦工後代，對這段歷史格外有感，歌曲中更提及早年女礦工的真實處境，以及礦災頻繁下的艱辛歲月，讓人聽來格外沉重卻真實。

專輯同名曲《褪褲lān的兄弟》靈感來自礦工文史館的親身見聞。老礦工們談起過去礦災救援時，為了忍受隧道中難以消散的屍臭味，只能在身上噴滿明星花露水，只為把兄弟的遺體帶回來。吳永吉形容這段故事「很藍、很藍調」，也成為他創作中最深刻的情感來源。

從跑團到專輯，吳永吉用行動實踐信念，把運動、音樂與土地記憶串連在一起，也讓「董事長跑團」不只是明星運動團體，更是一種人生態度的延伸。

