董事長鈞董出手了！閃帥棒球隊超狂隊員曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕董事長樂團致力台語推廣不遺餘力，主唱吳永吉Kiat Táng以礦工故事為主題發行個人台語專輯，貝斯手鈞董成立台灣董仔台語詞曲創作學院，除了擔任吳永吉Kiat Táng歌曲《礦工兄弟》MV導演，展現兩人兄弟情義，日前拍攝一部《閃帥棒球隊》台語短影集，被網友戲稱是「被音樂耽誤的電影人」。

鈞董在成立董事長之前，就任職於廣告公司並累積許多拍片經驗，這次在低成本預算之下，他克服萬難親力親為，目的只是為了讓國人對台語深層的文化底蘊有更多的認識之外，同時也強調母語對一個國家民族認同感是非常重要的事情。並在YT成立「大台台語台」頻道，未來將陸續上架跟台語相關的內容。

受到預算的侷限，鈞董編劇、導演、攝影、剪輯、配音、配樂都自己來，雖然辛苦但也也樂在其中，參與的演員也大力相挺，有些藝人甚至無償演出來支持這部作品，加上認同理念的好友贊助，該作品才能誕生。鈞董表示：「補助的錢幾乎都用在演員、攝影、道具上，前製後製都沒有預算只好自己來，從吉董身上看到的三鐵精神，我把它用在作品上，我明白自己不會是第一名，但是再辛苦也會堅持到底完成作品。」

會以棒球為題材，鈞董不諱言是因為自己熱愛棒球運動，而且棒球是台灣的國球，台灣首度拿下12強冠軍之際，舉國歡騰的感動更證實了體育是凝聚國人團結的元素，因此鈞董才有了以棒球主題製作了以台語發音為主的《閃帥棒球隊》短影集。

「這個作品是給未來的人看的。」明知道台語片的市場接受度不高，但是鈞董認為「現在決定未來」，有台文研究的基底加上有製作能力的人已經不多，為了台語未來發展捨我其誰，趁著還有一點貢獻的能力，現在不做點什麼，未來才有台語文化的痕跡脈絡可循。

