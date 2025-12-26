「董事長」吉董礦工之子吐心事 憶已逝兄長就爆哭

【緯來新聞網】「董事長樂團」主唱吉董（吳永吉）發行首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》，將自己的人生故事與對礦工爸爸記憶寫進歌裡，找來多位音樂好友合作，也多次拜訪猴峒礦工文史館採樣。歌曲〈你那會離開〉則是抒發對離世大哥的思念，「每每唱到這首歌都會忍不住淚水」。

吉董推出首張個人台語專輯《褪褲lān的兄弟》。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

回憶2年前，吉董的大哥在澎湖突然離世，當時媽媽又失智症，讓他們不知怎麼跟媽媽啟齒「她聽得懂嗎」？他憶起小時候，就讀國中時只要報大哥名號，就不會被欺負。大哥離開後他常常在想，那時候爸爸如果沒有把大哥接回瑞芳住，現在應該是在大學當教授吧？而不是每天風吹日曬的工地主任，如今只能藉歌抒情。



印像中，他小時候一直在搬家，從小跟著爸爸住礦工工寮，一家6口擠在3、4坪的房子裡，盥洗跟煮食都在工寮的公共區域裡進行，這也是歌曲〈工寮〉的創作來源。歌詞大部分都是老礦工的口頭禪，所以特別把它整理起來放進歌詞裡，還找他們來大合唱。這次特別回去建基新村的工寮收音。



〈茶店仔〉也是兒時記憶，當時的茶室「新夜城」是許多外地人會慕名而來的聚集地，與酒店的差別在於是否有繳納許可年費，合法地販賣酒。從小就聽著爸爸說要去茶店仔，不清楚是招待主管還是自己愛喝，但是媽媽都當作無代誌。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

民歌50高峰會高雄連唱3小時！ 暖唱50首歌滿足歌迷

撞場TWICE！黑眼豆豆睽違20年宣布來台開唱 曝最想做這些事