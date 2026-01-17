董仔自爆控制狂行徑 熊熊忍不住吐槽：超煩人

談戀愛時哪些行為會瞬間讓人冷掉、直接出局？百萬YouTuber董仔與歌手李唯楓在《戀愛熊天秤》錄影時，異口同聲表示，最不能忍受的就是媽寶與巨嬰。不過董仔也承認，自己是個控制狂，行為讓主持人熊熊大呼「超煩人」。

《戀愛熊天秤》左起，主持人黃豪平、董仔、李唯楓、主持人熊熊（圖／《戀愛熊天秤》提供）

董仔透露，婚前曾與一名對象曖昧，兩人浪漫共進晚餐後想續攤看電影，沒想到男方竟語出驚人地說：「我打電話問一下我媽可不可以。」讓董仔瞬間冷掉，直言：「成年男子沒辦法控管自己想做的事？就算要問也應該偷偷問吧，難道媽媽說不行，我們就原地解散嗎？」

根據網路大數據調查，網友公認的戀愛地雷包括媽寶／爸寶、控制狂、摳門小氣、公主病／王子病、不愛乾淨、脾氣差、雙標等。董仔自曝是不折不扣的「控制狂」，即使老公海力的行事曆上早已標註行程，她仍會要求對方親口報告「去哪裡、幾點、跟誰」，行徑讓熊熊忍不住吐槽真的「超煩人」，但董仔笑說，這其實是兩人之間的「情趣」。

李唯楓則分享自己最害怕遇到的是「巨嬰」與「不愛乾淨」。他曾到一位外型相當漂亮的女生家中作客，沒想到一踏進廁所，就看到宛如「鬼屋」般的景象：「那個馬桶看起來像三年沒刷過，垢全是黃的！」當他詢問對方為何不刷時，女生竟淡定回說沒必要刷，讓他當場嚇得只想立刻逃離現場。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導