董仔自爆與老公性生活不同調！靠玩具解決「得到滿足」

【緯來新聞網】董仔在黃豪平與熊熊主持《戀愛熊天秤》，透露最不能忍受媽寶與巨嬰，婚前與曖昧對象共進晚餐後想去看電影，沒想到男方竟語出驚人地說：「我打電話問一下我媽可不可以。」讓董仔瞬間冷掉。此外，她也認同性生活是維持感情的重要關鍵，不過與老公海力的認知卻不同。

董仔（中）在黃豪平（左）和熊熊節目大聊感情觀。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

根據網路大數據調查，網友公認的戀愛地雷有媽寶/爸寶、控制狂、摳門小氣、公主病/王子病、不愛乾淨、脾氣差、雙標等，董仔自曝自己是「控制狂」，因為即使老公海力的行事曆上已經標註行程，還是會要求對方親口報告「去哪裡、幾點、跟誰」，讓熊熊吐槽這行徑真的「超煩人」，但董仔笑說這是兩人的「情趣」。



黃豪平分享與女友的相處的摩擦，是因為關錯燈，因為他總是混淆家裡燈的開關位置，讓女友忍不住碎念。當然除了檯面上的地雷，熊熊也分析其實「性生活」是維繫感情的重要關鍵，對此，董仔深表贊同，大方揭露自己與海力對房事認知不一，「海力認為房事不是他的第一首選，但我卻很常有需求，雙方對恩愛的頻率認知不一樣，最終利用情趣玩具輔助，讓雙方都能在關係中得到滿足」。

