董仔認「需求比尪強」靠玩具輔助 李唯楓見女神香閨馬桶垢嚇跑

百萬YouTuber董仔與歌手李唯楓日前擔任節目《戀愛熊天秤》來賓，主持人熊熊分析「性生活」是維繫感情的重要關鍵，董仔除贊同，更大方揭露自己與老公對房事認知不一，「海力認為房事不是他的第一首選，但我卻很常有需求，雙方對恩愛的頻率認知不一樣，最終利用情趣玩具輔助，讓雙方都能在關係中得到滿足。」李唯楓則分享最怕遇到不愛乾淨的另一半。

董仔（左2）與李唯楓（左3）日前擔任《戀愛熊天秤》來賓。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

談到戀愛時，哪些行為會瞬間讓人冷掉、直接出局？董仔表示最不能忍受的就是媽寶，透露婚前曾與一名對象曖昧，兩人浪漫共進晚餐後，想續攤去看電影，沒想到男方竟語出驚人地說「我打電話問一下我媽可不可以。」讓她瞬間冷掉，「成年男子沒辦法控管自己想做的事？就算要問也應該偷偷問吧，難道媽媽說不行，我們就原地解散嗎？」

根據網路大數據調查，網友公認的戀愛地雷有媽寶、爸寶、控制狂、摳門小氣、公主病、王子病、不愛乾淨、脾氣差、雙標…等，董仔自曝自己是個不折不扣的「控制狂」，因為即使老公海力的行事曆上已經標註行程，她還是會要求對方親口報告「去哪裡、幾點、跟誰」，讓熊熊吐槽行徑「超煩人」，但董仔笑說這是夫妻倆的「情趣」。

董仔（中）羞認「恩愛需求比老公強」。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

李唯楓最怕遇到的是「巨嬰」與「不愛乾淨」的另一半，曾到一位漂亮的女生家作客，沒想到一踏進廁所，竟看到宛如「鬼屋」的景象，「那個馬桶看起來像3年沒刷過，垢全是黃的！」詢問對方為何不刷時，竟被淡定回覆說沒必要刷，讓他嚇得只想立刻逃離現場。

熊熊加碼分享，朋友曾去男生家約會，一進門就看到放了兩天，已經乾掉的燒臘便當，更扯的是，兩人在床上準備恩愛時，棉被竟突然飛出一隻「小強」，誇張情節讓全場崩潰驚叫。

李唯楓（中）曾到女生朋友家看到「馬桶黃垢如鬼屋」而嚇跑。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

黃豪平也分享自己與女友的相處的摩擦，竟是因為總是混淆家裡燈的開關位置而關錯燈，讓女友忍不住碎念：「你平常主持這麼多活動，那麼聰明，怎麼會連燈的開關都搞不清楚！」讓他哭笑不得。

