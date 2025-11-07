董佳瑜接黨國際部主任份量不夠？ 鄭麗文：老幹新枝沒有問題

國民黨國際部主任董佳瑜。截自董佳瑜臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨新任黨主席鄭麗文陸續公布黨務人事，但國際部主任董佳瑜卻遭資歷太淺。鄭今回應，人才是一個梯次、一個梯次養成與接班，過程中要借重資深黨員前輩的資歷，也要給年輕人能夠伸展、發揮舞台。

鄭麗文也反嗆，怎麼當我們重用資深的人，外界評價就是只看到老人，沒看到年輕人；如今重用年輕人，又說年輕人是不是太年輕了？

黨國際部前主任黃介正也聲援表示，董佳瑜之前就是國際部義務助理主任，對國際部業務與活動參與多，個人底子也好，過去自己擔任國際部主任時，外媒應對與英文新聞稿撰寫，就常請董處理，董不是生手。

廣告 廣告

黃介正說，前主席朱立倫時期自己就曾建議應讓年輕人接國際部主任，而過去4年國際部黨工平均年齡僅約32歲，現在只是真正做到年輕化，讓下世代受過良好教育、有國際經驗的人接手國民黨未來對外戰力，是非常好的事情。

外界質疑，董佳瑜人事暗示鄭麗文未來將重兩岸輕國際。黃介正也澄清，不會有這樣偏廢的問題，整個泛藍在國際事務上板凳深度很深，比自己年輕、優秀、有國際經驗人才不勝枚舉，這些人都是未來國際部友軍與支援力量。

鄭麗文則表示，董佳瑜有專業素養，又對國際政治參與有熱情，是國際政治學者專家、前總統馬英九執政時期國安團隊成員共同推薦，希望希望給她機會，這些資深國安團隊、國際事務專家也願從旁協助，老幹新枝沒有問題。

之前傳出，各國代表處封殺鄭麗文。黃介正也澄清，鄭麗文上任至今，外國各管處持續安排拜會，說封殺不是事實。

更多太報報導

鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部

郝龍斌備戰主席辯論會 趙少康、「國民黨AI女神」是辯論團隊幕僚

延續罷綠委攻勢 「罷雙吳4騎士」均有意轉戰明年北市議員選舉