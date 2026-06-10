董娘劉伊心徵特助「開4.5K身兼5職位」挨轟 老虎牙子急下架職缺回應了

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藝人劉伊心與大24歲「老虎牙子」創辦人林志隆結婚多年，並育有2女1子，但近日因老虎牙子徵「董事長夫人特助」職缺遭炎上。（翻攝自劉伊心臉書）

藝人劉伊心與大24歲「老虎牙子」創辦人林志隆結婚多年，並育有2女1子，但近日因老虎牙子徵「董事長夫人特助」職缺遭炎上，甚至過去不禮貌面試黑歷史也被挖出。對職缺引發輿論討論，老虎牙子也做出回應了。

老虎牙子在招募董事長夫人特助（家庭教育陪伴特助）職缺曝光，引發網友輿論討論，批評薪資與工作內容不成比例，包山包海、1人身兼5職位，宛如24小時待命的工作內容，薪資卻少得可憐，僅開月薪4萬5千元。

根據據董事長夫人特助職缺內容，包含陪伴孩子完成作業及掌握學習進度、陪伴互動聊天與外出活動、接送孩子，以及協助安排家庭行程等事項，另外白天需協助接送董事長，且要求基本剪輯能力。而工作時間，從中午至晚間8、9點，月休8天，由於家庭及旅遊行程需求，週末或連續假期原則上也需配合出勤。

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消息曝光，引發網友批評，紛紛驚訝表示，「這一個月沒有15、20萬誰要去做啊，包山包海的工作內容欸」「24小時賣身契隨傳隨到….. 這已經不是請一個人上班了，這是在組一間公司，而且還要求全年無休」「中午記得上班先幫夫人拍影片，晚上再去接小孩，結完小孩後要陪讀」「所以就是，司機+保母+家教+剪輯師，四種專業人士只值45000？」「專業的保母都超過這個薪水耶」。

眼見風波越演越烈，據《華視新聞網》報導，老虎牙子稍早親上火線做出回應，表示將重新檢視內容，目前先下架調整，感謝大家的提醒。

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