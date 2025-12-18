董座兄弟賽車場開法拉利撞毀 告車商求償2543萬敗訴

卓姓兄弟檔在2019年開著要價上千萬的法拉利超跑在賽車場內高速撞毀，他們指控當時高速入彎時煞車突然失控。（圖／東森新聞）





台中營造公司董座同時也是上市公司二代，卓姓兄弟檔在2019年開著要價上千萬的法拉利超跑在賽車場內高速撞毀，他們指控當時高速入彎時煞車突然失控，認為是煞車油壺蓋設計有缺陷，因此向法拉利台灣代理商提告，並求償2543萬，但法院審理後認為事故原因跟煞車設計沒有因果關係，因此判決他們敗訴。

2019年11月初，台中營造董座及上市公司二代卓姓兄弟檔開著法拉利488參加賽道日活動，弟弟開車載著哥哥，時速大約200公里，再直線高速入彎時踩煞車失控，把整台法拉利撞毀，事後他們質疑煞車系統有問題，向法拉利台灣代理商提告，求償2534萬，但最後敗訴。

廣告 廣告

車商辜先生：「煞車油壺內部沒辦法保持煞車系統所需要的壓力，然後有可能導致煞車制動有可能部分或完全喪失的風險。」

兄弟檔認為是煞車油壺蓋設計不當，密合性不足洩漏，導致在高速行駛下煞車制動力減弱失靈才會釀成事故，加上2022年法拉利曾因為油壺蓋設計，召回2010年到2019年車款，免費優化油壺蓋，不過這起事件法院委託第三方鑒定，認為事故原因跟油壺蓋設計沒有因果關係，無法作為依據。

車廠技師林毅勳：「煞車油壺的這個蓋子，它必須要做得特別的堅固，避免它激烈操駕的時候，產生大量的氣體會外液。」

油壺蓋設計是煞車油對外的開關機制，除了能防止油氣外漏，還是影響煞車成功作動的關鍵。

車廠技師林毅勳：「它可以保持我們，煞車油管的系統，跟我們大氣壓力的平衡。」

被撞毀的法拉利488GTB0到100k只要3秒鐘，最高速325公里新車價1450萬元起，兄弟檔開著這輛下賽道狂飆，結果車毀人傷，現在告法拉利求償敗訴，對於判決結果他們沒有回應，全案還可再上訴。

更多東森新聞報導

製毒竟「企業化」經營 躲摩鐵狂產「喪屍菸」 警攻堅抓人

惡煞爬車窗談判遭狠甩在地！找警告狀全遭抓包藏毒

69歲駕駛衝撞路邊機車 17台機車車損無人傷

