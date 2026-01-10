董座外遇代價大！公司讓渡給董娘 法官判需另賠500萬原因曝光

一名人夫原本因外遇承諾賠償500萬補償老婆，沒想到事後卻賴帳不付錢，為此鬧上法院。（示意圖，photoAC）

外遇代價真不小，說好的賠償可不能隨便賴帳。一名人夫阿賢（均化名）因為偷吃被抓包，親筆簽下協議書與500萬元的本票，承諾要補償老婆小美的精神損失。沒想到事後他卻反悔，想拿公司股份來抵債，這場家務事最終鬧上法院，法官判賠人夫仍須依約照賠500萬元及利息。

簽500萬元本票想抵賴

判決揭露，人夫阿賢因外遇求原諒，親筆簽下500萬元本票，並立下精神賠償協議，想藉此彌補老婆。結果後來阿賢卻想以股份讓與當作藉口拒絕付錢，小美眼見老公不認帳，只好尋求法律途徑，提告要求他依約給付，並須另以年利率5％計算利息。

公司早轉讓給妻子

法庭審理時，阿賢大玩文字遊戲，主張自己早就把名下公司價值500萬元的股份轉讓給妻子，認為這筆錢可以互相抵銷，所以不用再掏錢。但法官審酌當年的讓渡合約，裡面明確記載是無償讓與，這表示小美壓根不欠他錢，阿賢自然不能拿這件事當擋箭牌來拒絕付賠償金。

提不出證據遭法官打臉

法院進一步指出，想主張抵銷必須證明雙方互欠債務，但阿賢提不出任何證據證明股份轉讓是有償的。既然書面資料已經註明自願無償轉讓股份，阿賢現在想翻臉不認人，法官當然不買單，直接拆穿他試圖賴債的如意算盤，判定他必須履行最初的協議。

公司轉讓、離婚賠償一碼歸一碼

雖然阿賢曾因外遇被判賠20萬元且已結案，但法官認為這跟500萬元的賠償協議是兩碼子事。最後法院判決阿賢必須乖乖履行承諾，除了要全額支付500萬元給老婆，還得支付年利率5%的利息。

