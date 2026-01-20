董座年終「送160名員工、每人1戶房」豪灑近10億 幸福企業曝

國際中心／綜合報導

年終獎金、抽獎禮物早已不稀奇，但「直接送房」恐怕讓不少上班族瞬間羨慕到失語。越南農業龍頭黃英嘉萊集團近日拋出震撼彈，董事長段元德在員工感謝活動上宣布，將致贈160名資深員工「每人一戶公寓」，作為陪伴公司度過低潮的實質回饋。這批員工年資全數超過10年，自2016年企業陷入嚴峻挑戰以來，始終與管理階層並肩作戰、撐過最艱困時刻。如今公司穩定回溫，董事長選擇以高價值不動產與股票持股計畫回饋忠誠，消息一出立刻引爆熱議。

根據越南媒體報導，越南農業龍頭 黃英嘉萊集團（Hoang Anh Gia Lai，HAGL）董事長 段元德，日前在員工感謝活動中宣布，將贈送160名資深員工「每人一戶公寓」，以表彰他們在公司最艱困時期的長期付出與忠誠。段元德指出，獲贈公寓的員工年資皆超過10年，且自2016年公司面臨重大挑戰以來，這些員工直接與管理階層並肩合作，共同協助企業度過難關，因此決定以實質方式回饋。





據了解，該批公寓單戶市值約為20億至90億越南盾（約新台幣230萬元至1,050萬元），並設有為期5年的轉讓限制，以確保福利用途符合初衷，同時鼓勵員工長期留任。這些公寓位於越南嘉萊省中部高原地區的「富東（Phu Dong）綜合開發案」，工程已正式動工。整體規劃包含一棟22層的複合式住宅大樓，共610戶，以及一棟3.5層樓的商業設施。完工後，預計可提供中等收入的年輕家庭及公務人員居住所需，每坪售價約為每平方公尺2,000萬至2,500萬越南盾。

段元德也強調，該土地已持有超過15年，此次開發主要是活化既有資產，並非公司跨足房地產市場的擴張布局。此外，黃英嘉萊集團也同步宣布，將透過員工持股計畫（ESOP），配發總值約8,000億越南盾的公司股票，給約240名年資超過10年的員工，進一步強化員工與企業之間的長期連結。









原文出處：年終直接送房！董事長霸氣送160名員工「每人1戶房」豪灑近10億 幸福企業曝光

