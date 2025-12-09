董座是英雄！北市男倒地無呼吸心跳 格來天漾董座兄弟輪番CPR壓回

格來天漾董座陳士元與其弟弟陳新豐上月目睹有民眾身體不適倒地無呼吸心跳，輪番CPR壓回。（圖／翻攝畫面）

北市萬華區一間日式居酒屋上月7日發生有民眾突然身體不適倒地，更因此無呼吸心跳，所幸一旁民眾見狀立即輪番上前實施CPR，直到救護人員抵達接手，成功挽回患者性命。對此，北市消防局也表揚2名熱心民眾，並因此意外發現2人為在地知名飯店格來天漾董座的陳姓兄弟檔、陳士元與其弟弟陳新豐。

萬華在地知名飯店格來天漾董座陳士元與其弟弟陳新豐上月7日恰好目睹有民眾身體不適倒地，並依此失去呼吸心跳，2人除緊急報警外野第一時間透過119執勤員的線上指導，輪番對患者進行CPR直到救護車抵達，由救護人員接手CPR，最終讓患者成功恢復心跳。

廣告 廣告

對此，台北市政府消防局9日也對2人進行公開表揚，其中陳士元也同時是北市消防協會第一辦事處顧問，長期無私投入資源支持消防業務推展。

北市消防局指出，根據統計資料顯示，患者一旦停止呼吸心跳，有立即接受旁觀者CPR的患者，其存活率是未接受旁觀者CPR的2倍。台北市自2015年起，經119急救送醫的心肺功能停止(OHCA)患者，存活出院率持續穩定成長，近年來更呈跳躍式增加，今年截至11月底已有168位OHCA患者康復出院；而自1999年累計至2015年11月，已成功救回1889位OHCA患者康復出院。

消防局表示，當發生心肺功能停止事件時，立即施行 CPR 並持續至救護人員接手，是挽救生命的關鍵。呼籲民眾踴躍學習 CPR 與 AED 操作，並下載註冊「急救先鋒」App。該 App 可於發生OHCA案件時迅速通知鄰近志願者前往施作 CPR 或提供AED電擊，爭取黃金救命時間。消防局強調，人人多一分準備，社會就多一分安全，邀請市民一同加入救人行列，守護自己與親朋好友的生命。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

立威廉罹癌首發文「我的世界崩潰了」！曝心中最大恐懼 只想平凡陪家人

她1舉動「害老公中教召」 網嗨：送前任進去！內幕曝光

超冤政三代2／菸錢、前妻女兒整牙費都她出 瑜珈女神被騙來台血淚史曝光