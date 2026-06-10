董座李明哲請辭掀波！爆器捐中心「極度不友善」 石崇良：全力挽留

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器捐中心董事長李明哲傳出請辭，本人受訪證實。資料照。李政龍攝



器捐中心近日風波不斷，董事長李明哲遭爆遞出辭呈。對此，衛福部長石崇良今（10）日證實，確實已收到李明哲的請辭書，但目前尚未核准，後續將進一步與其溝通了解相關狀況，因此現階段「他還是董事長」。而李明哲受訪時也證實已提出辭呈，並直言中心是一個「極度不友善的工作環境」。

根據《三立新聞網》報導，董事長李明哲已向全體董事提出親筆辭呈，內容提及因「生涯規劃及對中心內部治理環境之現實考量」，決定辭去董事長及董事職務，並規劃自今年7月1日起生效。不過，石崇良表示，確實已收到李明哲的辭職書，但還沒有核准。他表示，仍將安排時間與李明哲進一步會談，了解其請辭原因與相關狀況，因此現階段人事案尚未生效，李明哲仍為器捐中心董事長。

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李明哲則在《三立新聞網》報導曝光後接受媒體聯訪時坦言，過去兩年半來已有3名服務超過20年的資深員工離職，即使他親自挽留仍無法改變決定。「他們離開前看到很多現象，也寫了很多資料給我。」他說，自己曾口頭向主管機關反映相關問題，但始終未能獲得有效處理，最終仍無法留住人才。

李明哲進一步透露，中心長期面臨高流動率問題，不少新進員工甚至到職一週便離職，包含會計、出納及人事等行政職務皆曾出現類似情況。「很多人上班一個禮拜，發現氣氛不對就離開了。」他直言，器捐中心是一個「極度不友善的工作環境」，身為董事長原本不需介入日常行政運作，但因認為內部問題無法改善，只能親自投入處理，卻也因此身心俱疲。

李明哲表示，自己除擔任無給職的器捐中心董事長外，仍有本職工作（衛生福利部雙和醫院院長）需要兼顧，無法長時間投入處理繁雜的內部事務與法律爭議。他坦言：「真的太辛苦了，這就是我決定離職的原因」，更說「如果主管機關沒有辦法給我們支持的話，那我覺得倒不如讓主管機關找到他自己的人去做好了」。

對於內部治理爭議，石崇良則表示，衛福部過去確實曾接獲職場霸凌相關申訴，也曾成立專案委員會，責成董事會調查處理，但相關案件結果仍需進一步了解。

石崇良指出，今年也有數起針對主管的投訴案件，衛福部將持續追蹤後續處理情況。不過考量李明哲在器官移植及器官捐贈推廣領域具有高度專業性，且過去工作表現相當盡責，因此仍希望予以慰留。

「他在器官移植及勸募工作上具有專業度，過去也非常盡責，我們還是會盡力挽留。」石崇良說。

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