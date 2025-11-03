董座林憲銘豪氣送算力！緯創今日起正式推動百萬GPU時數捐贈計畫 助台灣AI創新

緯創董事長林憲銘8月中承諾對台灣AI新創捐贈100萬小時GPU算力，緯創今日正式啟動。

緯創今日宣布啟動「緯創算力捐贈計畫」，自2026年起，每年將捐出100萬小時GPU算力，免費提供給具潛力的國內外新創團隊與學術研究機構，協助他們跨越高成本的運算門檻，加速AI創新與產業升級，台灣大學院校、在台灣成立或有設有研發團隊的新創，今日起都有資格申請，每案可獲得為期6個月、5,000個至3.5萬個GPU小時的資源。

緯創董事長林憲銘在今年8月中時宣布，將對台灣新創捐贈100萬小時GPU算力，以每小時算力平均約5美元計算，相當於500萬美元、換算為新台幣近1.5億元，他更表示，如果用完的話不排除加碼捐贈，希望藉此協助台灣新創放眼全球市場，挑戰更難、更有野心的題目，而不是滿足於短期獲利、以台灣內需市場為主的小確幸。

緯創董事長林憲銘認為，AI已是驅動產業永續與科技創新的關鍵動能，但算力成本仍是許多創新者及研究人員的最大門檻，他希望透過緯創算力捐贈計畫，讓算力成為推動創意前進的力量，讓創意得以落地、更多人參與AI革命。

在林憲銘啟動後，緯創今日宣布，將與時代基金會Garage+共同推動這項計畫，每年將支持多個新創團隊及研究單位，每案可獲得6個月、5,000個至3.5萬個GPU小時不等的無償資源，協助入選團隊進行AI模型訓練、微調與部署，或各類複雜模擬與虛擬運算實驗，視成果可延展算力資源或使用時間。

緯創進一步指出，不同於一般資助計畫，「緯創算力捐贈計畫」並非單純的算力補助，而是結合「算力＋育成＋產業連結」，Garage+將提供新創輔導與業界對接，讓技術創意走進真實市場，學術研究單位亦藉由這個計畫讓實驗室內的研究突破算力限制，以加速落地及場域驗証，產生更大價值。

首屆「緯創算力捐贈計畫」將於2025年11月3日起至12月12日間，開放國內外新創與台灣學研機構申請，入選名單預計於2026年1月初公布，成立七年內、具AI基礎技術的新創團隊，只要公司註冊／登記於台灣、或是在台灣設有實質研發辦公室、或是創辦人中至少一人具有台灣國籍，就有資格申請，而學研機構則限制在台灣大專院校，具明確研究目標與技術成熟度。



