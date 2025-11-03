董座林憲銘豪氣送算力！緯創今日起正式推動百萬GPU時數捐贈計畫 助台灣AI創新
緯創今日宣布啟動「緯創算力捐贈計畫」，自2026年起，每年將捐出100萬小時GPU算力，免費提供給具潛力的國內外新創團隊與學術研究機構，協助他們跨越高成本的運算門檻，加速AI創新與產業升級，台灣大學院校、在台灣成立或有設有研發團隊的新創，今日起都有資格申請，每案可獲得為期6個月、5,000個至3.5萬個GPU小時的資源。
緯創董事長林憲銘在今年8月中時宣布，將對台灣新創捐贈100萬小時GPU算力，以每小時算力平均約5美元計算，相當於500萬美元、換算為新台幣近1.5億元，他更表示，如果用完的話不排除加碼捐贈，希望藉此協助台灣新創放眼全球市場，挑戰更難、更有野心的題目，而不是滿足於短期獲利、以台灣內需市場為主的小確幸。
緯創董事長林憲銘認為，AI已是驅動產業永續與科技創新的關鍵動能，但算力成本仍是許多創新者及研究人員的最大門檻，他希望透過緯創算力捐贈計畫，讓算力成為推動創意前進的力量，讓創意得以落地、更多人參與AI革命。
在林憲銘啟動後，緯創今日宣布，將與時代基金會Garage+共同推動這項計畫，每年將支持多個新創團隊及研究單位，每案可獲得6個月、5,000個至3.5萬個GPU小時不等的無償資源，協助入選團隊進行AI模型訓練、微調與部署，或各類複雜模擬與虛擬運算實驗，視成果可延展算力資源或使用時間。
緯創進一步指出，不同於一般資助計畫，「緯創算力捐贈計畫」並非單純的算力補助，而是結合「算力＋育成＋產業連結」，Garage+將提供新創輔導與業界對接，讓技術創意走進真實市場，學術研究單位亦藉由這個計畫讓實驗室內的研究突破算力限制，以加速落地及場域驗証，產生更大價值。
首屆「緯創算力捐贈計畫」將於2025年11月3日起至12月12日間，開放國內外新創與台灣學研機構申請，入選名單預計於2026年1月初公布，成立七年內、具AI基礎技術的新創團隊，只要公司註冊／登記於台灣、或是在台灣設有實質研發辦公室、或是創辦人中至少一人具有台灣國籍，就有資格申請，而學研機構則限制在台灣大專院校，具明確研究目標與技術成熟度。
更多鏡報報導
為台灣新創的全球影響力鋪路 緯創董座林憲銘：捐贈100萬小時GPU算力
從虛擬到現實！緯創用AI模擬蓋AI伺服器工廠 德州AI運算超級中心2026年上線
緯創9月營收2034億元歷史第三高 第三季營收寫單季巔峰 毛利率成未來股價漲跌關鍵
其他人也在看
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
巴菲特錯了，還是大家都錯了？AI熱潮股神卻狂賣 阮慕驊：我只確定「這一事」
「股神」巴菲特即將退休交棒，不過他的波克夏海瑟威公司在今年第3季，現金儲備飆升至逾3800億美元，創下歷史新高紀錄，引發市場關注。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文直言，衆人皆視AI為此生最大的投資機會，是巴菲特錯了，還是大家都錯了？阮慕驊表示，95歲的巴菲特準備卸任交棒之際，波克夏的現金儲備正在創下歷史新高，3820億美元。波克夏最新財報顯示，這家集團截至第......風傳媒 ・ 19 小時前
父母為學區遷戶籍注意 漏這細節恐多繳四倍房屋稅
為了搶進明星學校，許多家長會超前部署，提前遷戶口設籍，不過，這可能會影響到房屋稅！若戶籍全數遷出，將被認定為非自住，房屋稅率會提高到3.2%至4.8%，最高可相差四倍左右，家庭稅負將大幅上升，更可能影響未來出售房屋的財務規劃。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
台積電逆轉收紅撐盤 台股再創收盤高點 /中工遭寶佳狙擊 九成質押成最大隱憂/高盛喊買奇鋐雙鴻 散熱族群全面沸騰｜Yahoo財經掃描
美股周五延續多頭格局，四大指數全面收紅。道瓊指數上漲0.09%，標普500指數漲0.26%，那斯達克指數上揚0.61%，費城半導體指數漲0.18%。亞馬遜第三季財報亮眼、雲端業務年增20%，並上修年度資本支出，引領科技股氣勢回升；蘋果雖預告iPhone銷售優於預期，但庫克示警供應緊俏，股價小跌。另一方面，Fed官員對降息態度轉趨謹慎，壓抑盤中漲勢。台積電ADR小跌近1%，反映外資對晶片產業短線觀望。 亞股今日普遍走揚，日股因日本逢「文化日」休市，韓股持續走高勁揚逾2%，並首度站上4200點；港股走強，上證指數小幅上漲。 台股今（3）日開高震盪，尾盤在台積電(2330)強勢翻紅拉抬下收高101.24點至28,334.59點，改寫收盤新高，成交金額達5,632億元。權王台積電盤中回測1,500元後尾盤強拉至1,510元作收；AI與記憶體族群延續強勢，南亞科(2408)、力積電(6770)交投熱絡；PCB族群台光電(2383)、欣興(3037)、金像電(2368)齊創波段新高；軍工股雷虎(8033)攻上漲停。盤面資金持續活絡，指數雖震盪但多頭氣勢延續。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
股價創高快追上台積電！富世達今一度衝上1500元創新高 分析師：買就對了
AI熱潮延燒至散熱族群，伺服器機構件廠富世達（6805）今（3）日股價再創新高，盤中一度大漲45元、衝上1500元關卡，股價快追上台積電（2330）。資深分析師呂漢威受訪表示，AI運算帶動水冷散熱需求暴增，富世達切入AI伺服器快接頭供應鏈，「買就對了」後勢仍看俏。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
今年「這些飆股」翻倍爆衝！「這PCB大廠」瘋漲461％封王 記憶體、被動元件接力開趴
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今年的台股簡直是坐雲霄飛車，截至10月底，加權指數狂漲5,198.25點，年漲幅高達22.57％，不僅刷新歷史紀錄，更把去年的全年...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
記憶體熱潮嗨翻天！自營商全力橫掃這檔近萬張 砸60億瘋搶台積電「狂寵12週」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股本週（10/27～10/31）收在28233.35點，週漲701.09點、漲幅2.55%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超160.53...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI財報風暴將至！11檔「有基之彈」強股火力全開 法人掃貨神達、京元電最香「這2檔」獲利暴衝逾100％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導超級財報周逼近，台股再掀業績淘金熱。法人圈點名11檔「有基之彈」績優股，兼具上半年獲利暴增與第三季營收高成長兩大利多...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 9 小時前
曾看衰美元「巴菲特滿手現金」等啥？外媒：等1時機
政治中心／李汶臻報導擁有超過80年投資經驗，憑藉精準且獨到的投資眼光，被封為美國投資界傳奇人物的「股神」巴菲特（Warren Buffett），2025年5月在旗下公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會上，罕見對美國貿易政策提出批評，質疑美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策將影響市場，導致美元持續衰弱，他當時也對美元前景提出警告，這番話被外界解讀為「看衰美元」。但最新消息指出，巴菲特近來滿手美金，金額再創新高，達3817億美元（約11.7兆元新台幣），讓不少投資人好奇：「巴菲特到底在等什麼？」。民視財經網 ・ 1 天前
全球瘋晶片！謝金河點名「半導體5大強國」股市聯手領漲 記憶體熱潮延燒中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球股市10月底收月線，半導體概念全面點火，掀起一波「晶片國力」熱潮。財信傳媒董事長謝金河指出，今年全球表現最亮眼的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
國巨一小時吸金百億漲半根 分析師續看多：拉回就要買
被動元件大廠國巨（2327）上周舉行第三季法說，今（3）日強勢飆漲，不僅股價拉出半根，再度觸及分割後新高價262元。資深證券分析師謝明哲表示，在併購題材、法說報喜之下，國巨後續仍有空間，應適度建立部位，或待股價回測至月線位置再行布局。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
美元指數強逼近100 新台幣再貶快見30.8元
[NOWnews今日新聞]美元續強，美元指數一度來到99.84，亞洲主要貨幣兌美元走弱，新台幣兌美元今（3）日早盤再貶至30.79元，貶值4.1分，目前在30.78元盤整。美國聯準會（Fed）釋鷹，1...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
揭全球股市「關鍵五國」還沒漲完！謝金河曝1事：相信台灣的人有福氣
全球股市10月底收月線後，由半導體驅動的力量席捲世界。財信傳媒董事長謝金河發文指出，「晶片力就是國力」，表示今年表現最亮眼的市場幾乎都屬於半導體核心國家，其中南韓股市漲幅超過70%勇奪全球冠軍，日本日經指數衝破5萬點，台灣加權指數也名列前段班，並曝光半導體關鍵五國。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前