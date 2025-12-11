董座現身對焦穩定幣 緯穎洪麗寗對童子賢幽默喊話

台灣玉山科技協會理事長暨和碩集團董事長童子賢一早出席玉山科技論壇，並為論壇開場致詞。

今（11）日一早，台灣玉山科技協會理事長暨和碩集團董事長童子賢與緯穎科技董事長暨策略長洪麗寗，就一前一後現身在玉山科技論壇，齊聚關心「穩定幣」的發展與未來。童子賢開場話說得委婉，提醒貨幣制度是「牽一髮而動全身，茲事體大，必須步步為營」，後續發表演說的洪麗寗拿起麥克風就侃侃而談，並幽默對坐在台下的童子賢說道「我雖然保守，但願意嘗試」這一波信心喊話的幽默操作下，也引來現場觀眾的一陣笑聲。

本次玉山科技論壇以「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」為題進行多場論壇，為論壇開場致詞的童子賢謙虛表示：「面對虛擬貨幣與穩定幣， 我個人所學有限，態度偏向穩健，也許會被批評保守，由於認為財政制度、貨幣制度茲事體大，必須步步為營。」

童子賢所要提醒的是，數位發展所帶來的網路制度、區塊鏈制度與虛擬貨幣，不能只看方便的一面，背後也有很多風險，需要時間克服，且有太多科技名詞，穩定幣或虛擬貨幣的制度，背後仍有值得深度探討之處。

在童子賢開場後，隨即進入專題論壇「從法幣代幣化的發展趨勢兼論穩定幣流通對全球經貿競爭的影響」，與談人各自從所屬的領域與需求來暢談對穩定幣的看法。

洪麗寗就明快指出「穩定幣對我們的意義最大就是跨境支付！」據她說明，緯穎的生意有超過70%是來自北美市場，因為Data Center（資料中心）的生意就是從北美市場開始，到了AI時代，上個月（來自北美市場占比）已經變成85%。」

「緯穎美國在跟客戶做收付，是緯穎美國去跟客戶transaction（交易），又以緯穎美國買料，然後支付給我們廠商。」洪麗寗說明緯穎使用穩定幣跨境交易的需求背景。

緯穎科技董事長暨策略長洪麗寗笑著對坐在台下的和碩集團董事長童子賢信心喊話。

洪麗寗進一步說道，「我們的貨幣交易很單純，99%都是用美金收付，所交易的國家也是金融治理健康的國家。」交易的狀況則為「交易筆數沒有那麼多，可是每一筆的交易金額很大。」

因此，「銀行有給緯穎很好的手續費優惠，緯穎1到10月的業績，大概是250億美元，一來一回下，交易金額就是500億美元，各位可想像這樣要付給銀行手續費是多少錢？」洪麗寗對現場觀眾提問。

隨後她揭曉答案「只付了不到新台幣500萬元的銀行手續費。」所以，要以手續費少來吸引緯穎使用穩定幣，這個誘因其實並不大，不過考量到緯穎資產輕、資金周轉要快，還是有其需求。

「我真的很不理解，為什麼台灣的銀行下午3點半就關門？美國的匯款則得等好幾個小時、銀行開門後才能處理，」做的是全球生意的洪麗寗略感困擾的說道。

因此，洪麗寗透露會願意與信任的機構合作使用穩定幣，「現在緯穎就是使用摩根大通私鏈處理跨境支付，所以我要說「童子賢，我也很保守，但是我願意嘗試。」站在台上的她，笑盈盈的對著坐在台下的童子賢喊話，童子賢與在場觀眾也跟著笑。

