董座自清中油內部資料從未有94億元報價 「錢最多」不是中油高層所說

中油董事長方振仁自清，內部資料從未有94元報價，自己也不是報導中說「中油錢最多」的總經理



中油董事長方振仁今（19）日表示，中油三接2期工程，世曦工程給中油公司的第一手報價就是238.4億元，後經過預算調整到253億元；至於週刊報導的其他報價數字，中油公司內部資料從未顯現過。

至於各界一再關切，週刊報導說，錄音檔中有高層說「中油錢最多、都不欠（缺）錢」的總經理到底是誰？方振仁表示，「這無法證實中油公司有參與」，「不是中油高層與廠商之間的對話錄音」，他在專案期間也不是擔任中油總經理一職。

經濟部長龔明鑫今天率中油公司赴立法院經委會就「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」專案報告並備質詢。

民進黨立委陳亭妃關切根據《鏡週刊》報導，因有中油不缺錢的對話，所以報價從94億元，4度提高後浮報逾百億元，週刊報導的工程預算94億元，從哪裡來的？

方振仁表示，根據週刊報導，實際場景不知道，但從報導文字來看，就是業者之間在那裡爆料，引述中油公司怎樣…中油公司怎樣，但這些都無法證實參與者有中油公司；這不是中油高層與廠商之間的對話錄音。

至於報導中工程預算從94億元，提升至122億元、150億元、220億元，這籨哪裡跑來的？方振中說，中油內部資料完全沒有顯示這些數字，世曦工程給中油公司的第一手報價就是238.4億，也是唯一的報價數字，後經預算調整到253億元，之前那些數字，中油公司內部資料從未顯現。

方振仁也在稍後回覆國民黨立委楊瓊瓔時表示，針對週刊爆料所說的有新事證錄音檔，他「沒有聽過」。經濟部長龔明鑫也說，因週刊報導表示有新事證為錄音檔，因此經濟部政風要重啟調查，也要調查後才知道「有沒有新的音檔」，已在11月13日重啟政風調查，會在一個月內，也就是12月中旬會完成。

楊瓊瓔再追問，報導中說「中油不缺錢」的總經理到底是誰？方振仁說，報導中的總經理，但並沒有講是哪一家公司的總經理。龔明鑫也說，這就是要調查的項目，但中油公司也沒有調查權，已請相關事證人員協助；另，檢調也已在調查，所有資料檢調若有需要，經濟部一定配合提供。

龔明鑫也補充說明，到底週刊報導的內容，是否是「廠商之間對話」，也可能只是閒聊或胡說八道；這些我們也不清楚，要經過調查才能知道。

國民黨立委鄭正鈐則向方振仁提問，是否已在周一司法法制委員會時澄清，自己不是報導中的那位總經理？方振仁說明，媒體報導的總經理，並無講是哪一家公司的總經理；而他個人，那時不是擔任總經理，而是任副總經理。

