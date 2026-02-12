董座親證詢問度高 群創南科五廠再傳出售、買家又是美光？

群創於南科的待處置廠房，動向一直備受市場矚目。（翻攝綠色工廠標章資訊網）

群創光電近年持續調整面板廠區產能、處置空閒廠房。市場近日傳出群創南科五廠將出售的消息，對買家身份臆測不斷，一度有傳聞為剛買下力積電銅鑼廠的記憶體大廠美光（Micron）。群創董事長洪進揚1月接受本刊專訪，即證實包含南科五廠、南科二廠都逐步清空，「等待適當用途」。

群創2024年將位於台南新市區的南科四廠以171.4億元售予台積電，據了解目前包含南科五廠和二廠皆逐步清空，兩者合計面積約等同於已售出的四廠。 其中，群創在南科五廠生產的筆電、監視器與醫療用等中尺寸面板，已分批移轉至竹南T2廠與南科三廠生產，規劃最晚在今年中完成遷出。

市場好奇台積電會不會就近接續購入廠房，其間也多次傳出包含美光、日月光、矽品等業者曾赴廠評估、詢價。

群創董事長洪進揚1月接受本刊專訪時表示，現在台灣工業用地「還滿紅的」，廠區空下來後，「不少有興趣的人會接觸，有的人對廠地有興趣，也可能對無塵室或某些製程有興趣，可是還沒有定案。」

洪進揚也解釋，就像農曆年節將至，要清衣櫃、除舊佈新，「群創有13個廠，與其每個廠都維持70~80%的稼動率，不如全部都填到100%，那其中一、兩個廠可能相對沒有特別優勢，就先空下來。」

針對南科五廠出售傳聞，群創則回應公司對於各項資產配置與營運據點規劃，一向依據整體長期策略、產業趨勢與股東權益審慎評估，如有達到重大訊息揭露標準之具體進展，將依規定即時對外公告。群創也提醒，市場各方應以公開資訊觀測站公告內容為準，避免因未經證實之傳聞影響判斷。

