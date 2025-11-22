董座道歉也難止火！ 長壽農場：今年不賣大苑子任何一顆石虎柳丁
大苑子以「石虎柳丁」推新品卻爆出「1顆都沒買」爭議，董事長邱瑞堂日前親赴南投中寮果園向農友道歉。長壽天然農場今發出聲明表示，雙方誤會已化解，但針對外界指稱農場「被花錢買通」，態度強硬否認，並明確宣告：「今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給大苑子。」
大苑子被指未經農友張鴻濱同意，使用在果園拍攝的宣傳影片。業者隨後發布聲明致歉，並在本月21日由邱瑞堂帶隊前往果園當面說明。張鴻濱已接受道歉，但透露今年所有柳丁都已售出，無法照原計畫供貨。大苑子則強調雙方合作已有7年，即便今年無緣合作，仍期待明年續行。
保育非行銷噱頭 道歉後真的沒事了嗎？
長壽天然農場表示，影片遭未經同意公開確實讓他們相當錯愕，但在面對面溝通後，相信這是「溝通不完全」而非惡意，並願意把事情講開、往前走。不過，外界質疑農場「被收買」讓他們無法接受，因此公開澄清並表態，今年不會賣任何一顆友善石虎柳丁給大苑子，以杜絕抹黑。
石虎柳丁為何如此敏感？
農場在聲明中談到多年來投入友善石虎農作，是因看到石虎族群減少，決定以「不除草」「減農藥」「保留草生」的方式保護土地。農友坦言，這種耕作方式讓水果外觀不一定完美、價格也不一定更高，但他們仍堅持，「如果這一代不做，下一代可能就看不到石虎了。」
農場呼籲消費者，友善農法的水果外皮可能有斑點，但味道與品質依舊好，真正該支持的是「土地的永續」，不是外觀的完美。他們希望外界能將焦點回到保育本身，給予農民實質支持。
大苑子則回應會檢討內部流程，尊重農友專業，避免類似爭議再度發生。
