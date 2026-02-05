董志成離婚5年想要有桃花！自爆有聊天對象 兒美國唸書「1年得花300萬」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／新北報導

資深藝人白冰冰領軍主持的《超級冰冰Show》，於今（5）日在新北舉行媒體活動，藝人蔡家蓁、曾瑋中、楊哲、董至成等人都出席，其中董至成還與女星蔡亞露現場唱跳歌曲〈來都來了〉，受訪時談到近況，他表示希望有桃花，目前有聊天對象。

董至成提到感情近況。（圖／記者吳雨婕攝）

董至成在活動上與蔡亞露又唱又跳歌曲〈來都來了〉，炒熱現場氣氛，受訪時他秀出單曲封面，自豪長得像古天樂，而唱跳結束後，他滿身大汗，「我出道30年來第一次唱跳，練歌加跳舞就練習50次了吧！」也直呼：「讓快60歲的人唱跳，要我的命吧！」蔡亞露則是笑說，私下不敢讓董至成太累，所以每練習5分鐘就讓他休息30分鐘，雖然如此，董至成依舊感覺非常耗費體力，「這真的是退伍以來最累的一次。」光是昨天練舞，就練到臉色發白。

董至成與蔡亞露推出唱跳歌曲〈來都來了〉。（圖／記者吳雨婕攝）

董至成於2020年離婚，談到感情近況，會不會希望有桃花，他不諱言的說：「每天都會想啊，總不能單身到老，太孤單了。」也直言有聊天對象。至於兒子目前在美國唸書，現在已經是大學一年級了，光是一年的學費加上生活費就要300萬。

